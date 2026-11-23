saha ziyaretleri üreticilerle doğrudan iletişime odaklandı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimi geliştirmek ve üreticilerin talep ile beklentilerini yerinde değerlendirmek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çalışmalara Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personel katıldı. Ziyaretlerde üreticilerle karşılıklı görüş alışverişi sağlandı.

ele alınan başlıca konular:

Üreticilere bitkisel üretim, hayvancılık, hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgilendirme yapıldı; uygulamadaki teknik ve yönetimsel konular üzerinde duruldu.

saha tespiti ve çözüm odaklı işbirliği:

Üreticilerin görüş, talep ve önerileri dinlendi; sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu. Ekipler, uygulamadaki aksaklıkların yerinde tespiti ve yol haritası belirlenmesi için notlar aldı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi sosyal medya paylaşımında, üreticilerle doğrudan iletişim kurularak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ile üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için saha çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN TALEP VE BEKLENTİLERİNİN YERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.