karın yaban hayatına etkisi:

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, dağlık alanları beyaz bir örtüyle kapladı. Bu değişim, özellikle keklikler gibi yerel yaban hayvanlarının yaşam koşullarını zorlaştırdı. Kar kalınlığının arttığı bölgelerde yüzeydeki bitki örtüsü ve tohum kaynakları görünür hale gelmezken, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyor.

Kışın dondurucu koşulları ve karın sağladığı örtü bazı türler için koruma sağlar; ancak mevcut durumda birçok keklik için bu örtü, beslenme ve barınma ihtiyacını karşılamada engel oluşturuyor. Beslenme ve barınma imkânlarının azalması, özellikle karın yoğun olduğu alanlarda hayatta kalma mücadelesini belirgin şekilde artırıyor.

doğaseverlerin uyarısı:

Doğaseverler, ağır geçen kış koşullarında yaban hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hareket edenlerin ve bölge halkının, doğal yaşamı gözeterek davranması, hayvanların gereksiz yere ürkütülmemesi ve yaşam alanlarının korunması gerektiği vurgulanıyor. Yetkili ve deneyimli kişilerce yapılacak müdahaleler gerektiğinde daha sağlıklı sonuçlar doğurur.

beyaz örtünün iki yüzü:

Adilcevaz’da karın oluşturduğu manzara görsel olarak etkileyici olsa da, bu beyaz örtü doğanın sessiz sakinleri için zorlu bir dönemin işareti. Doğa, estetik bir tablo sunarken keklikler için hayatta kalma sınavı sürüyor. Yerel toplulukların ve doğaseverlerin dikkatli davranması, hassas bölgelerdeki canlıların kış aylarını atlatmasına destek olabilir.

Adilcevaz'ın kar yağışı kekliklere zor anlar yaşattı