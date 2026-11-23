Erzurum'da Kızılay kadın bölgesel gönüllülük buluşması gerçekleşti

Erzurum'da düzenlenen buluşma, Genel Merkez Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı ve GMYK üyesi Av. Esra Özkoç, GMYK Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik ve Gönüllü Yönetimi Direktörü Muhammet Fatih Yazıcıol'un katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Muş ve Rize'den gelen gönüllüler bir araya geldi.

Deneyim paylaşımı ve iyi uygulamalar:

Program boyunca katılımcılar saha deneyimlerini aktardı, yerel projelerde elde edilen iyi uygulamalar değerlendirildi ve gönüllülük modellerindeki farklı yaklaşımlar tartışıldı. Toplantı, bilgi aktarımı kadar gönüllülük bağlarının güçlendirilmesine odaklandı.

Ev sahipliği ve teşekkürler:

Organizasyona ev sahipliği yapanlar arasında Erzurum İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, İl Kadın Başkanı Fatma Alsaran, Palandöken İlçe Başkanı Muhammed İkbal Çicek ve Palandöken Kızılay Kadın Başkanı Gönül Tanrıkulu yer aldı. Gönüllülerle birlikte yürütülen çalışmaların, bölgedeki dayanışmayı artırdığı vurgulandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Katılım sağlayan çevre illerimizdeki tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, kıymetli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hilalin gölgesinde, İyiliğin paylaşılması, dayanışmanın büyütülmesi için daha çok çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

ERZURUM’DA KIZILAY KADIN BÖLGESEL GÖNÜLLÜLÜK BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.