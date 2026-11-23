emeklilikten öğrenci sırasına:

Amasya'da 35 yıl boyunca hocalık yapan Öğretim Görevlisi Ahmet Değer Tütenk, 65 yaşında emekli olduktan sonra eğitimine yeniden yön verdi. Geçen yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve özel yetenek sınavını kazanarak bu defa öğrenci kimliğiyle okul sıralarına döndü. Evli ve iki çocuk babası olan Tütenk, öğrenci olarak kaydolduğu yeni eğitim yolunda çevresine azim ve ilham veriyor.

akademik geçmiş ve kayıt bilgileri:

Tütenk, yıllarca Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı'nda görev yaptıktan sonra 65 yaşında emekli oldu. Üniversite kayıtlarında AA001 sicil numaralı akademisyen olarak yer alması dikkat çekti. Emeklilik sonrası geleneksel Türk sanatlarına ilgi duyan Tütenk, Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne kayıt yaptırdı ve burada ahşap yakma ve hat gibi alanlarda formal eğitim almayı planlıyor.

meslektaşların görüşleri:

36 yıllık arkadaşı ve birlikte çalıştığı Öğretim Görevlisi Resul Köseoğlu, Tütenk'in öğrenci oluşunu beklenen bir adım olarak değerlendirdi: 'Okumayı seven diridir. Ondan böyle bir şeyi beklerdim. Çok mutlu oldum.' Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Özgen ise meslektaşının bu tercihini 'değerli bir örnek' olarak nitelendirdi ve Tütenk'in çalışkanlığına vurgu yaptı.

Tütenk, alaylı olarak öğrendiği ustalıklarını şimdi mektepli eğitimle taçlandırma niyetinde olduğunu söyleyerek, 'Ahşap yakma ve hat gibi sanatları alaylı olarak öğrenmiştim. Şimdi burada mektepli olacağım' ifadelerini kullandı. Ayrıca öğrenciler ve üniversite görevlilerinin birçoğunun onun burada öğrenci olduğunu bilmediğini, eski hocalık kimliğinin hâlâ davranışları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Son olarak Tütenk, öğrenmenin insanın yaşam sevincini arttırdığına dikkat çekerek, 'Eğitimin, öğrenmenin yaşı yok. Öğrenmek insana yaşama sevinci veriyor' dedi. Yeni hedefi dört yıllık fakülteyi tamamlamak olan Tütenk'in kararlılığı, hem kampüste hem de meslektaş çevresinde takdir topluyor.

AMASYA'DA 35 YIL HOCALIK YAPAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AHMET DEĞER TÜTENK, GEÇEN YIL EMEKLİ OLDUKTAN SONRA 66 YAŞINDA ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANIP BU DEFA ÖĞRENCİ OLARAK OKULA BAŞLADI.