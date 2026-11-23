Ayvalık'taki tarihi fabrika uluslararası alanda tanındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki 19. yüzyıldan kalma zeytinyağı ve sabun fabrikası, Rahmi M. Koç Müzesi olarak yaşatıldığı restorasyonuyla İtalya merkezli Domus Restauro e Conservazione Uluslararası Restorasyon Ödülü'nün 2023/2024 edisyonunda kısa listeye alındı. Yapının kısa listeye seçilmesi, Ayvalık'ın endüstriyel mirasının uluslararası platformda görünür olmasını sağladı.

Restorasyonun yaklaşımı:

İki katlı yapının zemin katında yağhane, üst katında ise sabunhane bulunuyordu. Uzun süre atıl kalan bina, kapsamlı bir koruma-restorasyon sürecine alındı; çalışmalar öncesinde yapının farklı dönemlerini belirlemek için tarihî fotoğraflar, arşiv belgeleri ve duvarlardaki izler titizlikle incelendi. Bu veriler doğrultusunda taş ve tuğla duvarlar, ahşap kirişler, kapı ve pencereler özgün malzeme ve ölçüleri korunarak onarıldı.

Koruma kararları ve uygulama:

Fotoğraflardan yararlanılarak fabrika bacası özgün yüksekliğine tamamlandı. Yapının taşıyıcı sistemine eklenen çelik elemanlar, örgün yığma duvarlardan ayrı tutuldu ve yeni müdahaleler tarihî dokuya zarar vermeyecek biçimde tasarlandı. Bu ayrıştırma politikası, yapının kimliğini koruma amacıyla alınan kilit kararlar arasında yer aldı.

Restorasyon ekibi, çalışmanın uluslararası dikkat çekmesinin belgesini Mart 2024'te Ferrara'da düzenlenen törende teslim aldı. Projenin Domus kısa listesine girmesi, hem uygulama kalitesinin hem de araştırma disiplininin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Tarihi fabrikanın korunarak işlevlendirilmesi, sadece yapı mirasının saklanmasıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda kentin kültür ve turizm yaşamına katkı sunan bir mekan oluşmasını sağladı. Rahmi M. Koç Müzesi olarak ziyaretçilere açılan yapı, Ayvalık'ın sanayi geçmişine ilişkin somut bir referans olarak öne çıkıyor.

Uzun vadede bu tür restorasyonların, geçmişten miras kalan yapıların korunarak geleceğe aktarılmasına örnek olması ve benzer projelerin cesaretlendirilmesi bekleniyor.

AYVALIK’IN TARİHİ FABRİKASI DÜNYA LİSTESİNDE