Adilcevaz'da kısa sürede bastıran dolu günlük yaşamı etkiledi

Adilcevaz'da dolu yaşamı olumsuz etkiledi:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Etkili yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kısa sürede oluşan görüntüler:
Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağışın ardından çevrede oluşan görüntüler dikkat çekti. Sokak ve kaldırımlarda biriken dolu, bölgedeki manzarayı kısa sürede değiştirdi.
Sürücülere ve vatandaşlara uyarı:
Bölgede etkili olan hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, özellikle sürücülerin kayganlaşan yollarda tedbirli davranmaları istendi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.
Adilcevaz’da dolu yağışı
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