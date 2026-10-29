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Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

Hisarcık itfaiye ekipleri, Mustafa Demirtaş'ın talimatıyla metruk binalardaki riskli çatı ve kiremitleri düzenleyip olası kazaları önledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

Metruk binalarda risk tespiti ve müdahale:

Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçedeki metruk binalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapı elemanlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar, çatı ve kiremitlerden kaynaklanabilecek düşme ve çökme risklerini azaltmayı hedefledi.

Uygulama, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla planlandı. Ekipler, öncelikli olarak çatı ve kiremit kaynaklı tehlikelerin olduğu noktalarda düzenlemeler yaptı ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Alınan önlemler:

Yürütülen çalışmalarda, çökme riski taşıyan örtüler ve düşme ihtimali olan kiremitler tespit edilip güvenli hale getirildi. Müdahaleler sırasında yaya ve çevre güvenliğini gözeten uygulamalar ön planda tutuldu.

Belediyenin hedefi:

Çalışmalar, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş talimatıyla ilçenin dört bir yanında sürdürüldü. Belediye, daha güvenli ve huzurlu bir ilçe oluşturmak amacıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

KÜTAHYA&#039;NIN HİSARCIK İLÇESİNDE BELEDİYE İTFAİYE EKİPLERİ, METRUK BİNALARDA TEHLİKE OLUŞTURAN ÇATI...

KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNDE BELEDİYE İTFAİYE EKİPLERİ, METRUK BİNALARDA TEHLİKE OLUŞTURAN ÇATI VE KİREMİTLERE YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİREREK MUHTEMEL KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖNLEM ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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