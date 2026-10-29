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İstanbul'da yılın son haftasında satranç dünyasının zirvesi toplanacak

FIDE, 25-31 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası'nın yapılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İstanbul'da yılın son haftasında satranç dünyasının zirvesi toplanacak

İstanbul 2026: dünya hızlı ve yıldırım şampiyonasının yeni adresi

Uluslararası Satranç Federasyonu FIDE, 2026 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın 25-31 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Organizasyon, Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek ve İstanbul'da ilk kez düzenlenecek.

Karar ve ev sahibi süreci:

FIDE Konseyi, Türkiye Satranç Federasyonu yönetimiyle yürütülen görüşmelerin ardından şampiyonanın ev sahibini Türkiye olarak belirledi. Her yıl aralık ayının son haftasında düzenlenen etkinlik, dünya satrancının en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor ve açık ile kadınlar kategorilerinde iki ayrı dünya şampiyonluğu belirlenecek.

Geçmiş edisyonlar ve 2025 örneği:

Son dört şampiyona sırasıyla Almatı (2022), Semerkant (2023), New York (2024) ve Doha (2025)'da yapıldı. 2025 Doha edisyonunda 1 milyon Euro'nun üzerinde ödül dağıtıldı; turnuvada dünyaca ünlü Magnus Carlsen, Gukesh Dommaraju, Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, Praggnanandhaa Rameshbabu ve Nodirbek Abdusattorov gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 360'tan fazla üst düzey sporcu yarıştı. Türkiye'yi Doha'da Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel temsil etti. Doha'da Magnus Carlsen hem hızlı hem yıldırım dalında dünya şampiyonu olurken, kadınlarda hızlı satranç şampiyonluğunu Aleksandra Goryachkina, yıldırım şampiyonluğunu Bibisara Assaubayeva kazandı.

FIDE'nin duyurusunda, dünya klasmanının en üst sıralarındaki sporcuların 2026'da da İstanbul'da yarışmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye için anlamı:

Şampiyonanın ülkemizde düzenlenmesi, hem uluslararası görünürlük hem de genç sporcuların deneyim kazanması açısından önemli görülüyor. Organizasyonun salonu, programı, akreditasyon ve izleyici bilgileri önümüzdeki haftalarda Türkiye Satranç Federasyonu'nun resmi kanallarından duyurulacak.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Enes Efendioğlu konuyla ilgili olarak FIDE tarafından duyurulan bu şampiyonayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Dünyanın en iyi satranç sporcularını yılın son haftasında İstanbul’da ağırlayacağız. Bu, Türk satrancı için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. FIDE’ye bize duyduğu güven için, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Osman Aşkın Bak’a da ev sahipliğinin ülkemize kazandırılması noktasında verdiği destek için teşekkür ediyorum. Şampiyona, sporcularımızın dünyanın en iyileriyle aynı salonda yarışmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin de bu sporcuları yakından izlemesine imkân verecek. Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki tecrübesini satrançta da en iyi biçimde ortaya koyacağız."

ULUSLARARASI SATRANÇ FEDERASYONU (FIDE), 2026 DÜNYA HIZLI VE YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI&#039;NIN...

ULUSLARARASI SATRANÇ FEDERASYONU (FIDE), 2026 DÜNYA HIZLI VE YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI'NIN TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEĞİNİ AÇIKLADI. DÜNYA SATRANCININ EN BÜYÜK BULUŞMALARINDAN BİRİSİ OLAN ŞAMPİYONA, 25-31 ARALIK 2026 TARİHLERİNDE İSTANBUL'DA, TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU'NUN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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