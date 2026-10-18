Adilcevaz’da kısa süreli gökkuşağı ilçe manzaralarını renklendirdi

Adilcevaz semalarını birkaç dakika süsleyen renk cümbüşü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde beliren gökkuşağı, kısa süreliğine de olsa ilçede renkli görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde ortaya çıkan rengârenk manzara, çevredeki doğal dokuyla birleşerek farklı bir görsel zenginlik sundu.

doğanın sunduğu görsel şölen:

Yağmur sonrası veya bulutların arasında oluşan bu tür fenomenler, gökyüzüne geçici bir canlılık getiriyor. Adilcevaz’da gözlenen gökkuşağı da kısa süreliğine gökyüzünü süsleyerek izleyenlere anlık bir görsel şölen yaşattı.

ilçe görünümü ve vatandaşların tepkisi:

Ortaya çıkan manzara, ilçede yaşayanların beğenisini kazanırken gökkuşağı, Adilcevaz'ın doğal güzelliklerine de ayrı bir renk kattı. Kısa süreliğine gökyüzünü süsleyen bu renkli görüntüler, ilçede renkli anların yaşanmasına vesile oldu.

ADİLCEVAZ İLÇESİNDE OLUŞAN GÖKKUŞAĞI DİKKAT ÇEKTİ