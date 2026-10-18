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Kasrik'te başkan partiyle yollarını ayırdı: Şanlı bağımsız devam edecek

Şırnak'ın Kasrik belde belediye başkanı Sadun Şanlı, CHP'den istifa etti; başkanlık görevini bağımsız olarak sürdüreceği bildirildi. Gerekçe henüz açıklanmadı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Elif Demir

Kasrik'te başkan partiyle yollarını ayırdı: Şanlı bağımsız devam edecek

kasrik belediyesi başkanından istifa kararı

Şırnak'ın Kasrik belde belediye başkanı Sadun Şanlı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa etti. Kararın ardından Şanlı'nın belediye başkanlığı görevine bağımsız sıfatıyla devam edeceği kamuoyuna yansıtıldı.

görevine bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor

Partiyle yollarını ayıran Şanlı'nın, mevcut belediye görevini bağımsız olarak sürdürmesi yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Belediye çalışmalarının ve karar alma süreçlerinin bundan sonra nasıl şekilleneceği, Şanlı'nın bağımsız olarak atacağı adımlarla belirlenecek.

istifanın gerekçesi açıklanmadı

İstifaya ilişkin ayrıntılı gerekçe konusunda ne Şanlı ne de CHP tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ek bilgi ve açıklamalar geldiğinde gelişmeler takip edilecek.

KASRİK BELDE BELEDİYE BAŞKANI SADUN ŞANLI (ARŞİV)

KASRİK BELDE BELEDİYE BAŞKANI SADUN ŞANLI (ARŞİV)

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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