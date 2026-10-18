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Akçakoca'daki taş temelli yapı eğitim merkezine dönüştürülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Akçakoca'daki 130 m²'lik tarihi yapıyı 180 günde özgün dokusunu koruyarak engelli ve engelsiz eğitim merkezine dönüştürecek.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Akçakoca'daki taş temelli yapı eğitim merkezine dönüştürülüyor

tarihi yapı eğitim ve kurs merkezine dönüştürülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in Akçakoca Mahallesi'nde belediye mülkiyetindeki tarihi yapının restorasyon çalışmalarına başladı. Parsel alanı 249 metrekare olan arsa üzerinde yer alan yapının, yaklaşık 60,3 metrekare oturum alanı ve 130 metrekare toplam kullanım alanına sahip olduğu bildirildi. Çalışmaların hedef süresi 180 günde tamamlanması olarak planlandı.

mimari özellikler ve konum:

Yapı, taş temel üzerine iki katlı ahşap karkas sistemle bağdadi tekniği kullanılarak inşa edilmiş olup özgün mimari karakterinin korunması hedefleniyor. Güney cephesi Körfez manzarasına bakan ve İzmit siluetine hâkim bir konumda bulunan yapının bahçesinde, kot farkından kaynaklanan taş duvarlar yer alıyor. Restorasyon sürecinde özgün malzeme ve form korunurken yapı güvenliği de öncelikli olarak ele alınıyor.

planlanan kullanım ve erişilebilirlik:

Restorasyonun tamamlanmasının ardından yapı, engelli ve engelsiz bireylere yönelik eğitim ile kurs faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Zemin katta bir derslik, bir oda, mutfak, engelli tuvaleti ve yaşam alanları; birinci katta ise iki derslik, kadın ve erkek tuvaletleri ile yaşam bölümü yer alacak. Mekansal düzenlemeler, erişilebilirlik ve çok amaçlı kullanım dikkate alınarak planlandı.

restorasyon çalışmaları ve hedefler:

Çalışmalar kapsamında yapının çatısı sökülmüş, iç bölümlerdeki sıvalar kaldırılmıştır. Tarihi yapının zarar görmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak amacıyla metal profillerle destekleme yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın, yapının özgün mimari özellikleri korunarak yeniden kent yaşamına kazandırılmasını amaçladığı belirtildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İZMİT&#039;İN AKÇAKOCA MAHALLESİ&#039;NDE BULUNAN TARİHİ YAPININ RESTORASYON...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İZMİT'İN AKÇAKOCA MAHALLESİ'NDE BULUNAN TARİHİ YAPININ RESTORASYON ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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