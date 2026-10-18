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Tersaneler bölgesinde kopan kaya kara yolunu kapattı, facianın eşiği atlatıldı

Zonguldak'ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan tonlarca kaya kara yolunu kapattı; ekipler müdahale ederek yolu açtı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Tersaneler bölgesinde kopan kaya kara yolunu kapattı, facianın eşiği atlatıldı

Tersaneler bölgesinde yola dev kaya düştü

Zonguldak’ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan dev kaya parçası kara yoluna düştü. Olay, güzergâh üzerinde ulaşımı aksattı ve yetkililer güvenlik gerekçesiyle yolu geçici olarak kapattı.

Tonlarca ağırlıktaki kayanın etkileri:

Olay yerinde düşen kayanın tonlarca ağırlıkta olduğu bildirildi. Kara yolunun kapanması, bölgede ulaşımı geçici süreyle durdurdu; güzergâhtaki araçlar alternatif bekleme veya yönlendirme uygulamalarına tabi tutuldu.

Ekip müdahalesi ve yolun açılması:

Bölgeye sevk edilen çalışma ekipleri ve yetkililer, kayanın güvenli şekilde kaldırılması için hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu tekrar trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü. Yetkililer, benzer olaylara karşı bölgedeki kaya yapılarının izlenmesinin önemine dikkat çekti.

Facianın eşiğinden dönüldü niteliğindeki müdahale sayesinde uzun süreli kapatma veya olası can kaybı riski önlendi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

TERSANELER BÖLGESİNDE DAĞDAN KOPAN TONLARCA AĞIRLIĞINDAKİ DEV KAYA PARÇASI KARA YOLUNA...

TERSANELER BÖLGESİNDE DAĞDAN KOPAN TONLARCA AĞIRLIĞINDAKİ DEV KAYA PARÇASI KARA YOLUNA DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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