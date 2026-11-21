Kaza ve yaralanan:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Ahlat-Adilcevaz kara yolunun Gabanlar mevkisinde bir tırın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, sürücü H.K. (57) yönetimindeki 04 ABA 816 plakalı tır, Ahlat'tan Adilcevaz istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Müdahale ve yol durumu:

Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri bölgeye intikal ederek müdahale etti. Olay nedeniyle kara yolunda ulaşım, ekiplerin çalışmaları süresince tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve adli soruşturma sonucunda belirleneceğini açıkladı.

Vatandaşların benzer kazaların önüne geçmek için trafikte hız, takip mesafesi ve yol koşullarına dikkat etmeleri, sürüş sırasında ani manevralardan kaçınmaları gerektiği sıkça hatırlatılıyor.

H.K. (57) YÖNETİMİNDEKİ 04 ABA 816 PLAKALI TIR, AHLAT’TAN ADİLCEVAZ İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DEVRİLDİ.