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Adım adım Efeler'e 11 kilometrelik bisiklet koridoru

Fen İşleri ekipleri Mimar Sinan Mahallesi'nde sürdürülen 11 kilometrelik bisiklet yolunu etap etap tamamlayıp vatandaşın kullanımına açıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Adım adım Efeler'e 11 kilometrelik bisiklet koridoru

Adım adım Efeler'e 11 kilometrelik bisiklet koridoru

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ne kazandırılan 11 kilometrelik bisiklet yolu projesinde çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Projeyi yürüten ekipler, altyapı ve üstyapı aşamalarını etaplar halinde tamamlayarak her bölümün kullanıma açılmasını sağlıyor.

etap etap ilerleyen çalışmalar:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda tamamlanan bölümler kademeli olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Tamamlanan etaplar, bisiklet kullanıcıları ve sporseverler tarafından aktif şekilde kullanılmaya başlandı; aynı zamanda yeni güzergahların halk tarafından test edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi süreci de hız kazanıyor.

Projenin kalan kısımlarında ekipler altyapı hazırlığı, zemin düzenlemesi ve yol kaplaması gibi işlere devam ediyor. Bu yöntemle, yol tek seferde değil, adım adım vatandaşlarla buluşturuluyor ve her etap tamamlandıkça kullanımın artırılması hedefleniyor.

başkanın değerlendirmesi:

Başkan Çerçioğlu, Aydın'da yatırımların aralıksız sürdüğünü belirterek projenin önemine dikkat çekti. Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aydınımız için çalışmaya, hemşehrilerimizi yeni yatırımlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz 11 kilometrelik bisiklet yolu projemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlanan etapları vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor, kalan bölümlerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her etap tamamlandıkça hemşehrilerimizin kullanımına açacağız. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Efelerimize 11 kilometrelik yeni bir bisiklet güzergahı kazandırmış olacağız. Aydın için üretmeye, çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın"

Vatandaşlar yeni bisiklet güzergahlarını kullanmaktan memnuniyet duyduklarını belirtirken, belediye ekipleri kalan etaplardaki çalışmaları tamamlamak için sahada yoğun tempoyla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla Efeler'de güvenli ve kesintisiz bir bisiklet ağı oluşturulması hedefleniyor.

BİSİKLET YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

BİSİKLET YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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