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Sarıgöl ormanlarında kuşlara barınak, çamlarda biyolojik dönüşüm

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlara 120 kuş yuvası asıldı; mayısta başlatılan predatör böcek uygulamasıyla çamlar yeniden yeşerdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıgöl ormanlarında kuşlara barınak, çamlarda biyolojik dönüşüm

Sarıgöl'de kuşlar için kışlık yuvalar ve çamlarda canlanma

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 120 kuş yuvası ormanlık alanlara ve sosyal tesislerin çevresine asıldı. Hazırlanan yuvalarla kuşların kış aylarında soğuk ve yağışlı havalardan korunarak barınmasının amaçlandığı bildirildi.

yuvaların amacı ve yerleşimi:

Sarıgöl Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan yuvalar, özellikle ağaç gövdelerine asılarak kuşlara güvenli bir barınak sağlıyor. Yetkililer, yuvaların ormanlık alanlar ve sosyal tesislerin bulunduğu noktalara yerleştirildiğini belirtti.

biyolojik mücadelede uygulanan yöntemler:

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, çam kese böceğine karşı mayıs ayında başlatılan biyolojik mücadelenin devam ettiğini ve laboratuvar ortamında üretilen predatör böceklerin kullanıldığını söyledi. Şıvka'nın ifadeleri şöyle:

"Çam kese böceklerine karşı laboratuvar ortamında ürettiğimiz predatör böcekleri kullandık. Yürüttüğümüz mücadele başarılı oldu. Çam ağaçlarımız yeniden yeşermeye başladı."

Yetkililer, hem kuş yuvalarıyla hem de biyolojik müdahaleyle orman ekosisteminin desteklenmesinin hedeflendiğini, zarar gören çamların kademeli olarak iyileştiğini ve yeni dengenin korunduğunu vurguladı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ORMANLARDA YAŞAYAN KUŞLARIN KIŞ AYLARINI DAHA GÜVENLİ VE SICAK...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ORMANLARDA YAŞAYAN KUŞLARIN KIŞ AYLARINI DAHA GÜVENLİ VE SICAK ORTAMLARDA GEÇİRMESİ İÇİN 120 KUŞ YUVASI AĞAÇLARA ASILDI. ÖTE YANDAN ÇAM KESE BÖCEĞİYLE YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK MÜCADELENİN DE BAŞARILI SONUÇ VERDİĞİ, ZARAR GÖREN ÇAM AĞAÇLARININ YENİDEN YEŞERMEYE BAŞLADIĞI BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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