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Yer ve mekan gözetmeksizin kitapla rehabilitasyon: Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uygulaması

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülere yer ve mekan sınırlaması olmadan düzenlenen kitap okuma etkinlikleriyle sosyo-kültürel rehabilitasyonu güçlendiriyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yer ve mekan gözetmeksizin kitapla rehabilitasyon: Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uygulaması

Denetimli serbestlikte kitapla iyileştirme çabası

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, yükümlülere yönelik kitap okuma etkinlikleri yer ve mekan gözetmeksizin uygulanıyor. Adalet Bakanlığı'nın tensipleriyle planlanan bu uygulama, bilgiye erişimin her an ve her yerde mümkün olduğunun yükümlülere benimsetilmesini amaçlıyor.

Programın amacı ve uygulama biçimi:

Dış İlişkiler Sorumlusu sosyolog Emre Bilinmiş, Denetimli Serbestlik Hizmetleri'nin temel hedefinin topluma uyum, bireysel gelişim ve suçtan uzak bir yaşam sürdürülmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Bilinmiş, yükümlülerin rehabilitasyonunun bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, boş zamanlarının yapılandırılması ile meslek kursları ve eğitim programlarına katılımların sağlanmasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bilinmiş, müdürlükte düzenli olarak planlanan kitap okuma etkinliklerinin iyileştirme faaliyetlerini destekleyecek nitelikte olduğunu ifade ederek, bu faaliyetlerin yükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve sosyo-kültürel gelişimlerini destekleme amaçlı olduğunu dile getirdi.

İş birliği ve beklenen etkiler:

Uygulamanın diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüldüğüne dikkat çeken Bilinmiş, kitap okumanın rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlayacağı öngörüsünde bulundu. Etkinlikler, mekân sınırlamasına takılmadan, yükümlülerin günlük yaşamlarına entegre edilerek sürdürülebilir davranış değişiklikleri yaratmayı hedefliyor.

Yetkililer, bilgiye düzenli erişim ve okuma kültürünün güçlendirilmesinin yalnızca bireylerin kişisel gelişimine değil, toplum içinde daha sağlıklı ve uyumlu bir yaşama geri dönmelerine de katkı sağlayacağı görüşünde. Müdürlük, bu yaklaşımıyla yükümlülerin sosyo-kültürel becerilerini artırmayı ve rehabilitasyon süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Diyarbakır&#039;da yükümlüler mekan mefhumuna bakılmaksızın kitap okuyor

Diyarbakır'da yükümlüler mekan mefhumuna bakılmaksızın kitap okuyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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