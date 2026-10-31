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Erzurum'da bir haftada 299 işletmede gıda denetimi yapıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23-30 Ekim 2026'de il genelinde 299 işletmede denetim yaptı; 4 numune alındı, 16 ihbar incelendi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da bir haftada 299 işletmede gıda denetimi yapıldı

Erzurum'da gıda denetimleri aralıksız devam ediyor

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla kent genelinde denetim faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdü. Resmi kayıtlara göre, 23-30 Ekim 2026 tarihlerinde saha ekipleri toplam 299 işletmede inceleme gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve alınan numuneler:

Kontroller sırasında mevzuata uygunluk, hijyen koşulları ve satışa sunulan ürünlerin görünür kalitesi değerlendirildi. Ayrıca laboratuvar analizleri amacıyla toplam 4 farklı gıda numunesi alınarak ilgili laboratuvarlara gönderildi. Alınan numunelerin sonuçları toplumsal sağlık açısından takip edilecek ve gerektiğinde ilave önlemler hayata geçirilecek.

Alo 174 ihbarları ve yerinde incelemeler:

Vatandaş başvurularının değerlendirilmesi de denetim programının önemli bir parçası oldu. Hafta boyunca gelen 16 Alo 174 başvurusu ekiplerce yerinde incelenip titizlikle değerlendirildi. Müdürlüğün açıklamasında, ihbar hattına gelen bildirimlerin anında işleme konulduğu ve uygunsuzluk tespitinde gerekli idari işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

Yetkililer, saha denetimlerinin ve tüketici şikâyetlerinin takibinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bu kapsamda tüketicilere, gıda güvenliği ile ilgili şüpheli durumları Alo 174 hattına bildirmeye devam etmeleri çağrısında bulunuldu. Denetimlerin periyodik olarak tekrarlanacağı ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GIDA DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR, BİR HAFTADA 299...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GIDA DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR, BİR HAFTADA 299 DENETİM YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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