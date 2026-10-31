Girlevik şelalesi sonbahar paletini sergiliyor

Girlevik şelalesi sonbaharın renkleriyle öne çıkıyor

Erzincan’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Girlevik Şelalesi, sonbaharda çevresini saran sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kalecik köyünde konumlanan alan, doğa fotoğrafçılarının ve ailelerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

kaynak ve coğrafi özellikleri:

Şelale, 9 ayrı kaynağın birleşmesiyle oluşuyor ve sularını yaklaşık 40 metreden boşaltıyor. Bölgenin bitki örtüsü ve akarsu dokusu, mevsimlere göre farklı bir görünüm kazanıyor; yazın serin, kışın buz sarkıtlarıyla dikkat çeken Girlevik, sonbaharın son günlerinde özellikle renk zenginliğiyle ön plana çıkıyor.

ziyaretçi deneyimi ve ulaşım:

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde bulunan şelale, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de tercih ettiği bir destinasyon. Gelenler, doğal manzaranın fotoğraflarını çekiyor ve bölgedeki sessiz atmosferde vakit geçirmekten keyif aldıklarını belirtiyor.

Doğaseverler, Girlevik Şelalesi’ni Erzincan’da görülmesi gereken doğal güzelliklerden biri olarak tanımlıyor ve sonbahar döneminde ziyaret etmeyi tavsiye ediyor. Mevsimsel tonların suyun hareketiyle birleşmesi, alana farklı açılardan bakıldığında yeni kompozisyonlar sunuyor ve fotoğrafçılara geniş olanak sağlıyor.

Yerel yönetimler ve ziyaretçiler, bölgenin korunmasının ve kolay erişimin sağlanmasının sürdürülebilir turizm açısından önemli olduğunu vurguluyor. Girlevik, her mevsim sunduğu farklı atmosferle bölgenin doğal mirası içinde özel bir yere sahip olmaya devam ediyor.

GİRLEVİK ŞELALESİ SONBAHAR RENKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR