Palandöken'de sis ve karın yarattığı kış tablosu zirveye hayat veriyor

Palandöken'de kışın ilk görüntüleri:

Erzurum Palandöken Dağı, soğuyan hava ile birlikte beyaza büründü. Bir süredir kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde eksi derecelere ulaşan hava nedeniyle kara dönüştü. Ejder Zirvesi'nde başlayan kar, zamanla dağın eteklerine doğru inmeye başladı ve ortaya sis bulutlarıyla birlikte doyumsuz görseller çıktı.

Ağaçlar sonbaharın sarı tonlarını korurken üzerlerini sarmaya başlayan kar, vadi ve yamaçlarda kontrast oluşturarak seyri güçlendirdi. Sabah ve gece saatlerinde görülen düşük sıcaklıklar, zirve çevresinde kar örtüsünün korunmasını sağlıyor.

kayak merkezi ve sezon hazırlıkları:

Palandöken Kayak Merkezi, yüksek irtifası ve kar tutma kapasitesiyle dikkat çekiyor; bu özellikleri sayesinde yılda toplam 6 aydan fazla kayak yapılabilen nadir merkezlerden biri olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl merkez, hem sezonu en erken açan hem de en geç kapatan tesislerden biri olmuştu, bu yıl ise Ejder3200 hazırlıkları sürüyor.

Merkez toplamda 56 pist içeriyor; bunlar 30 kolay, 12 orta, 9 profesyonel (zor) ve 5 doğal pist olarak kategorize ediliyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi ise ilave olarak 24.8 km pist uzunluğuna sahip. Bu iki merkezin toplam pist uzunluğu 87 kmyi buluyor ve en uzun kayak parkuru 12.5 km kesintisiz pist sunuyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde ayrıca 19 lift taşıyıcı sistem bulunuyor ve bu sistemlerin toplam taşıma kapasitesi 24 bin kişi olarak belirtiliyor. Başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı ise 1.100 metreyi buluyor; bu fark, uzun soluklu inişler ve farklı zorluk seviyelerinde parkurlar sunuyor.

Hava soğudukça ve kar örtüsü kalınlaştıkça, bölge hem kış sporlarına hazırlananlar hem de fotoğraf tutkunları için cazibesini koruyor. Sisli ve karla kaplı manzaralar, Palandöken'in doğal dokusunu öne çıkarırken sezon öncesi çalışmaların da hızlanacağına işaret ediyor.

ERZURUM PALANDÖKEN DAĞI ZİRVESİ-3.3 DERECE İLE TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK YERİ OLURKEN, KARLA GELEN MANZARALAR SİS BULUTLARI İLE BİRLİKTE SEYRİ DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.