Adım adım şampiyonluğa: Adem Çak umutlu konuştu

Erciyes 38 evinde Kırşehirspor'u 3-1 mağlup etti

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı karşılaşmada Kırşehirspor'u 3-1 yenerek puan tablosundaki iddiasını sürdürdü.

maçın gelişimi ve teknik değerlendirme:

Ev sahibi ekip, maç öncesi belirlediği plan doğrultusunda sahada etkin bir oyun sergiledi. Teknik direktör Adem Çak maç sonu yaptığı değerlendirmede hazırlıkların iyi olduğunu ve oyuncularının mücadelelerinden memnun olduğunu belirtti. Çak, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımın emeklerine ve ayaklarına sağlık" ifadelerini kullandı.

hedefler ve camianın beklentisi:

Çak, takımın hedefini net bir şekilde ortaya koydu: şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Teknik adam sözlerine, "İstediğimiz ve planladığımız her şey oldu. İstediğimiz olunca sonucu da almak nasip oldu. Allah’a şükür yolumuz güzel, şampiyonluk yolunda iyi gidiyoruz" şeklinde devam etti. Ayrıca camia olarak şampiyonluk için birlik sözü verdiklerini ve sezon sonunda bu hedefe ulaşmayı umut ettiklerini vurguladı.

3-1'lik galibiyet, Erciyes 38'in zirve takibini güçlendirirken takımın atmosferi ve teknik ekibin planlı çalışması önümüzdeki haftalar için umut veriyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ADEM ÇAK, KIRŞEHİRSPOR MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMASINDA, "ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLİYORUZ" DEDİ.