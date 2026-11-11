Adıyaman depremden sonra e-ihracatta ilk 10’a girerek sınır ötesi pazarlarda güç gösterdi

Adıyaman e-ihracatta yükseliş kaydetti:

6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman’da yerli üretici, KOBİ ve esnafın e-ihracat odaklı dönüşümü son bir yılda belirgin sonuçlar verdi. Trendyol verilerine göre kentten gelen toplam sipariş sayısı yaklaşık 2,9 milyone ulaşırken, bir önceki yıla göre toplam sipariş artışı yüzde 173 ile öne çıktı. Yurt dışından gelen net sipariş artışı ise yüzde 170i aştı.

Yanınızdayız ile hızlı toparlanma:

Ticaret Bakanlığı himayesinde TOBB, MÜSİAD ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Trendyol tarafından başlatılan "Yanınızdayız" projesi deprem bölgesindeki üretici ve esnafı dijital pazara taşıdı. Proje, KOBİ’lerin dijitalleşmesini, uluslararası pazarlara erişimini ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyerek bölgesel kalkınmayı hızlandırdı. Platform verileri, Adıyaman’daki üreticilerin yüzde 57sinin yurt dışına e-ihracat yaptığını ve e-ihracata yeni başlayan üreticilerin oranının son bir yılda yüzde 65 artarak rekor düzeye ulaştığını gösteriyor.

rota ve ürün profilinde tekstil ağırlığı:

Adıyamanlı satıcıların e-ihracat rotaları Azerbaycan, Suudi Arabistan, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan olarak öne çıkıyor; Azerbaycanlı müşteriler şehrin ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor ve toplam e-ihracat hacminde beşte birden fazla paya sahip oldu. Sınır ötesine gönderilen ilk 10 ürün listesinin ilk altı sırası tekstile ait: t-shirt, atlet, bluz, sweatshirt, elbise ve eşofman takımları. Ayrıca pijama, ev giyim ve tayt ile birlikte çatal-bıçak-kaşık takımları, mutfak gereçleri ve saatler de listeye girdi. Yurt içi siparişlerde de tekstil açık ara önde; en çok gönderim yapılan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralanıyor.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise performansı şu sözlerle değerlendirdi:

"6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin ekonomisini ve üretim potansiyelini yeniden ayağa kaldırmak, bizim için her zaman en öncelikli hedef oldu. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığı’mızın ‘Yanınızdayız’ projesi ve Trendyol gibi değerli iş ortaklarımızın sağladığı katkılar, sanayici ve esnafımızın toparlanarak sınırlarımızı aşmasına önemli bir destek sundu. Bugün kentimizdeki üreticilerin yüzde 57’sinin e-ihracat yapar hale gelmesi ve Adıyaman’ımızın e-ihracata katılım oranında Türkiye genelinde sekizinci sıraya yükselerek ilk 10 şehir arasında yer alması, bizler için kıymetli bir gurur vesilesi. Yurt dışı siparişlerimizde elde edilen yüzde 170’i aşkın artış; özellikle tekstil ve örme giyim alanındaki üretim kalitemizin Azerbaycan’dan Körfez ülkelerine ve Avrupa’ya kadar karşılık bulduğunu gösteriyor. Şehrimizin üretim potansiyelini dijitalleşmeyle büyüterek KOBİ’lerimizi uluslararası pazarlarda desteklemeye ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ETKİLEDİĞİ ADIYAMAN'DA YERLİ ÜRETİCİ, KOBİ VE ESNAF, E-İHRACATLA YENİDEN AYAĞA KALKIYOR. ÜRETİCİLERİN YÜZDE 57'SİNİN SINIR ÖTESİNE SİPARİŞ GÖNDERMESİ, ADIYAMAN'I SATICILARIN E-İHRACATA KATILIM ORANI AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN SEKİZİNCİ ŞEHRİ YAPARAK İLK 10 ARASINA TAŞIDI.