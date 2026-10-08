Adıyaman enkazdan üç yılda yeniden hayata döndü

Adıyaman'da üç yılın panoraması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Adıyaman, geçen 3 yıl içinde gözle görülür bir dönüşüm yaşadı. Yıkımın hemen ardından kaydedilen görüntülerle bugünkü fotoğraf arasındaki fark, hem altyapı çalışmalarının hızını hem de kentin yeniden inşa sürecinin toplum üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Atatürk Bulvarı'nda enkazdan yeniden kente:

Depremin hemen sonrası, özellikle Atatürk Bulvarı üzerindeki Valilik Kavşağı ile eski Meslek Lisesi Kavşağı arasındaki güzergahın araç kameralarına yansıyan hali, bölgedeki ağır hasarı belgeledi. O dönemki videolarda cadde ve bulvarların enkazlarla dolu olduğu, daha önce yoğunluğun yaşandığı sokakların sessiz bir görünüme büründüğü dikkat çekiyordu. Görüntüler, afetin merkezindeki fiziksel tahribatın ve altyapıdaki çöküşün boyutunu doğrudan gösteriyordu.

Geri dönüşümün ve yeni yaşamın izleri:

Üç yıl sonra aynı güzergahta çekilen araç kamerası görüntüleri ise kentteki değişimi net biçimde aktarıyor. Yıkılan yapıların yerinde yeni binalar yükselmiş, sokaklar ve bulvarlar yeniden düzenlenmiş; halkın bir kısmı yeni konutlara yerleşmiş bulunuyor. Bu sahneler, kentin sosyal hayatının da kademeli olarak canlandığını, esnafın ve günlük yaşamın geri döndüğünü gösteriyor.

İzler tamamen silinmedi ama çalışma sürüyor:

Elbette deprem izleri bir anda yok olmuyor; bazı bölgelerde hasar izleri, hatırlatıcı noktalar ve yeniden yapılanma gereksinimleri sürüyor. Ancak görüntüler, kamu ve yerel aktörlerin yürüttüğü çalışmalarla birlikte yıkımın yaşandığı alanların yeniden yaşam alanlarına dönüştüğünü anlatıyor. Araç kameralarına yansıyan karşılaştırmalar, hem kaybedilenlerin anısını koruyor hem de kentin toparlanma sürecinin somut bir belgesi oluyor.

Sonuç olarak, 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların yarattığı tahribatın etkileri tam anlamıyla silinmemiş olsa da, Adıyaman üç yılda enkazdan yeni yaşam alanlarına doğru önemli adımlar attı. Kamera kayıtları bu sürecin en somut görsel tanıklığını sunuyor.

AYNI NOKTADAN YENİDEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER BÖLGEDEKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ