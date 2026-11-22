Doğum günü kutlaması detayları:

Maltepe’de düzenlenen kutlama, 24 Kasım tarihinde 19 yaşına giren Zeynep Ilgın Gürbey için gerçekleştirildi. Organizasyon, Junto Davet Salonunda yapıldı ve sürpriz bir şekilde aile ile yakınlarının katılımıyla gerçekleşti. Kutlamanın en dikkat çeken yönü ise genç kızın isteği doğrultusunda seçilen damatsız kına gecesi konsepti oldu.

Gece boyunca çalan müzikler eşliğinde konuklar kına yakıp eğlendi. Zeynep Ilgın hem şarkılara eşlik etti hem de dans ederek heyecanını ve mutluluğunu gösterdi. Fotoğraf ve dansların odağında, genç kızın yüzündeki gülümseme gecenin en çok konuşulan anı oldu.

Aileden mesaj ve dilekler:

Etkinliğe katılan anne Seda Gürbey, organizasyonu ve duygularını şu sözlerle aktardı: "Zeynep’in doğum günü 24 Kasım olduğu için bu sene doğum günü konsepti olarak kına istedi. O yüzden kınasını yaptık. Çok mutluyuz. Tüm dostlarımızla eğleniyoruz. Engelli çocuklarımıza ailelerin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bir tık daha onların duygularını anlamalarını istiyoruz. Çok mutlu oluyorlar. O da konuşmak istiyor da şu anda heyecandan konuşamıyor. Bizi yalnız bırakmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz"

Aile ve katılımcılar, Zeynep’in talebine saygı göstererek kutlamayı neşeli ve samimi bir atmosferde sürdürdü. Gece, gençlerin ve ailelerin bir arada olduğu, empati ve sevginin ön planda olduğu bir etkinlik olarak kayda geçti.

MALTEPE'DE 19 YAŞINA GİREN DOWN SENDROMLU ZEYNEP ILGIN GÜRBEY İÇİN 24 KASIM DOĞUM GÜNÜ DOLAYISIYLA DAMATSIZ KINA GECESİ KONSEPTİNDE ÖZEL BİR ŞENLİK DÜZENLENDİ.