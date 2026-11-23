Faik Güngör Ortaokulunda birlikte okuyoruz:

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulunda veliler ve öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında düzenlenen "Birlikte Okuyoruz" Ödüllü Veli-Öğrenci Kitap Okuma Yarışması'nda aynı kitabı okuyup aynı sınav heyecanını yaşadı. Yarışmada 5. sınıf öğrencileri ve velileri Peygamberlerin Çocuk Eğitim Metotları adlı eseri temel aldı.

Amaç ve katılımla oluşan ortak deneyim:

Etkinlik, okuma kültürünü geliştirmek, aile bağlarını güçlendirmek ve okul-aile iş birliğini pekiştirmek amacıyla planlandı. Velilerin yıllar sonra yeniden okul sıralarına oturması, öğrencilerle birlikte sınav heyecanı yaşaması hem geçmişe dair güzel anıları canlandırdı hem de ailelerle çocukların birlikte hatırlayacağı yeni anılar oluşturdu.

Ödül töreni ve okul yönetiminin değerlendirmesi:

Yarışmada dereceye giren ailelere verilecek ödüller, 1 Aralık 2026 Salı günü okulda düzenlenecek törenle takdim edilecek. Okul Müdürü Nuri Albayrak, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ailelerinin aktif rol almasını son derece önemsiyoruz. Bu yarışmayla yalnızca kitap okumayı teşvik etmiyor, aynı zamanda anne babalarla çocuklar arasında ortak hatıralar oluşturmayı hedefliyoruz. Velilerimizin yıllar sonra yeniden okul sıralarına oturması, çocuklarımızın ise aileleriyle aynı heyecanı yaşaması bizim için çok kıymetli. Yarışmamıza katılan tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren ailelerimizi 1 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz ödül töreninde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum."

YAKUTİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI FAİK GÜNGÖR ORTAOKULUNDA VELİLER VE ÖĞRENCİLER AYNI KİTABI OKUYARAK AYNI SINAV HEYECANINI YAŞADI.