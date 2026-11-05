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Süper lig 11. haftasında randevular ve lider Galatasaray'ın programı

Trendyol Süper Lig 11. hafta 7-8 Kasım'da Gaziantep FK-Kasımpaşa maçıyla açılıyor; Galatasaray, Amed, Fenerbahçe ve Beşiktaş önemli maçlara çıkıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper lig 11. haftasında randevular ve lider Galatasaray'ın programı

Süper Lig 11. hafta: program ve öne çıkan maçlar

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Hafta boyunca 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günlerinde oynanacak maçlar ligde dengeleri etkileyebilecek randevuları içeriyor.

haftanın açılışı ve dikkat çekici eşleşmeler:

Haftanın açılış maçında 20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ederken; Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK ile oynayacak. Bir diğer dikkat çekici randevu ise ev sahibi Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı mücadele olacak.

hafta sonu maç takvimi:

Yarın
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

Bu program, ligdeki konumlar ve fikstür planlaması açısından takımlar için belirleyici olacak maçlar içeriyor. Taraftarlar ve ilgililer haftanın programını takip ederek karşılaşmalara hazırlanabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE 11. HAFTA YARIN OYNANACAK GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MÜCADELESİYLE BAŞLAYACAK...

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 11. HAFTA YARIN OYNANACAK GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MÜCADELESİYLE BAŞLAYACAK (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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