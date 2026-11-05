Süper lig 11. haftasında randevular ve lider Galatasaray'ın programı

Süper Lig 11. hafta: program ve öne çıkan maçlar
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Hafta boyunca 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günlerinde oynanacak maçlar ligde dengeleri etkileyebilecek randevuları içeriyor.
haftanın açılışı ve dikkat çekici eşleşmeler:
Haftanın açılış maçında 20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ederken; Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK ile oynayacak. Bir diğer dikkat çekici randevu ise ev sahibi Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı mücadele olacak.
hafta sonu maç takvimi:
Yarın
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
Bu program, ligdeki konumlar ve fikstür planlaması açısından takımlar için belirleyici olacak maçlar içeriyor. Taraftarlar ve ilgililer haftanın programını takip ederek karşılaşmalara hazırlanabilir.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 11. HAFTA YARIN OYNANACAK GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MÜCADELESİYLE BAŞLAYACAK (ARŞİV)
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