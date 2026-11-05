Eskişehir'de sisle yükselen gün doğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu

Eskişehir sabahında sisin büyüsü

Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla Eskişehir semalarında yoğun bir sis tabakası etkisini artırdı. Bulutlarla birleşen sis, doğan güneşin kızıl ve sarı tonlarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sis ve güneşin buluşması:

Güneşin doğuşu sırasında sis bulutlarının arasından süzülen ışıklar, gökyüzünde sıcak renk paletleri oluşturdu. Şehrin üzeri zaman zaman sisler arasında kaybolurken, renklerin değişimi ufuk çizgisine farklı bir derinlik kazandırdı.

Havadan kayıtlar ve atmosfer:

Günün ilk ışıklarıyla sergilenen bu manzaralar, dron pilotu Ahmet Araç tarafından havadan görüntülendi. Dron kamerasına yansıyan kareler, kent merkezinin sabah saatlerindeki sakin ve dingin atmosferini gözler önüne serdi.

DRON MANZARASI