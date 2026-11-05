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Gübretaş ambulansının karıştığı kaza Söğüt'te bir kişiyi yaraladı

Söğüt-Eskişehir yolunda Gübretaş Altın Madenine ait ambulans ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı ve Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gübretaş ambulansının karıştığı kaza Söğüt'te bir kişiyi yaraladı

Gübretaş ambulansı ile otomobilin çarpışması

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş Altın Madenine ait ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Söğüt-Eskişehir yolu üzerinde gerçekleşti. Olayın oluş şekli ve çarpışmanın nedenine ilişkin kesin bilgi henüz paylaşılmadı; yetkililer olay yerinde inceleme başlattı.

yaralı ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralıya olay yerinde acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından şahıs Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve güvenlik:

Emniyet birimleri ve ilgili kurumlar kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olay yerindeki incelemeler ve delil tespiti sonucunda çarpışmanın nedenini açıklayacak. Bu tür olaylar acil müdahale araçlarının güvenliğinin önemini bir kez daha gösteriyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar geldiğinde bilgi güncellenecektir.

SÖĞÜT İLÇESİNDE GÜBRETAŞ ALTIN MADEN’İNE AİT AMBULANS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ...

SÖĞÜT İLÇESİNDE GÜBRETAŞ ALTIN MADEN’İNE AİT AMBULANS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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