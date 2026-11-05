Sazlıkta yakalanan 31 düzensiz göçmen için organizatör hakkında soruşturma

Olayın tespiti ve müdahale:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti sırasında, Doğanbey Mahallesi Karina mevkiindeki sazlık alanda saklanmış halde 31 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Gözaltı ve işlemler:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M. B. (27) isimli şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler, resmi işlemlerinin devamı için Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Süreç ve soruşturma:

Jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen müdahalenin ardından, konuyla ilgili adli ve idari işlemler yetkili birimlerce yürütülüyor; soruşturmanın ayrıntıları adli makamların çalışmalarıyla netlik kazanacak.

SAZLIK ALANDA SAKLANAN 31 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI