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Televizyonun ardında 120 paket: borcunu ödemek için kokain satıyormuş

Adana'da 23 yaşındaki S.A.'nın evinde televizyon ile duvar arasına zulalanmış 120 paket, toplam 89 gram kokain, sentetik ecza ve terazi ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Televizyonun ardında 120 paket: borcunu ödemek için kokain satıyormuş

Baskında televizyon ile duvar arasındaki zulada bulundu:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir adrese yaptıkları operasyonda S.A.'nın (23) evinde arama yaptı. Aramada, televizyon ile duvar arasına zulalanmış halde 120 paket halinde, satışa hazır toplam 89 gram kokain, bir miktar sentetik ecza ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları ve güvenlik çalışması:

Soruşturma kapsamında yürütülen tespitlerin ardından gerçekleştirilen baskında ekipler evde titiz bir arama yaptı. Uyuşturucunun televizyon ve duvar boşluğuna gizlenmiş olması, paketlerin satışa hazır şekilde düzenlenmiş olması ve ele geçen hassas terazinin delil niteliği taşıdığı belirtildi.

Şüphelinin ifadesi ve yasal süreç:

Emniyetteki sorgusunda S.A.'nın, "Toplu olarak satın aldım. Borcumu ödemek içinde paketler halinde getirip satıyordum" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

120 pakette 89 gram kokain yakalattı: &quot;Borcumu ödemek için satıyordum&quot;

120 pakette 89 gram kokain yakalattı: "Borcumu ödemek için satıyordum"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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