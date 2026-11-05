türkevi'nde toplanan islam mirası derneği yeni döneme 'yardım ve kültür' vurgusuyla başladı

İslam Mirası Derneği yeni dönem açılış resepsiyonu Türkevi'nde

Birleşmiş Milletler nezdinde görev yapan Müslüman ülkelerin temsilcilerinin eşleri tarafından 1971'de kurulan Islamic Heritage Society (IHS), geleneksel yıllık yardım etkinlikleri kapsamında yeni dönem açılış resepsiyonunu New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirdi. Resepsiyonun ev sahibi ve derneğin yeni dönem başkanı Emine Yıldız oldu; Yıldız, derneğin kuruluşundan günümüze uzanan tarihçesinden, yardım projelerine ve Türkiye'den gelen desteğe kadar kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

kuruluş ve amaç: Derneğin misyonu nedir?

Yıldız, derneğin ilk yıllarına ilişkin hatırlatmalarda bulunarak kuruluşun 1971'de Ladies Auxiliary of the Islamic Cultural Center adıyla başladığını, 1973'te Islamic Cultural Society adını aldığını ve 1991'de resmi olarak Islamic Heritage Society statüsüne kavuştuğunu anlattı. Dernek, New York İslam Kültür Merkezi ile bağlantılı, tamamen gönüllülük esasına dayanan, siyasi amaç gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Temel hedefler arasında İslam medeniyetinin kültürel mirasını tanıtmak, farklı din ve kültürler arasında karşılıklı anlayışı desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırmak bulunuyor.

Yıldız, derneğin etkinliklerinin yalnızca bağış toplama amaçlı olmadığını, aynı zamanda kültürel buluşma ve dayanışma platformu işlevi gördüğünü vurguladı. Katılımcılar kendi mutfaklarını, el emeği ürünlerini ve kültürel zenginliklerini sergiliyor; etkinlikler halka açık düzenlenerek farklı toplulukların kaynaşmasına olanak tanıyor.

yardım faaliyetleri, destekçiler ve ulaşılan bölgeler:

Dernek, uluslararası yardım kampanyalarından elde edilen gelirleri, Birleşmiş Milletler nezdinde akredite kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yıldız, derneğin önceki üç yılda Gazze, Sudan, Yemen ve Lübnan'a yardım gönderdiğini; bu çabalarda Sınır Tanımayan Doktorlar ve UNRWA ile işbirliği yapıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki 6 Şubat depremi sonrası derneğin yürüttüğü yardım kampanyalarının önemli katkılar sağladığını ve geniş bir dayanışma örneği sergilendiğini söyledi.

Lojistik ve mali destekte öne çıkan kuruluşlar arasında Türk Hava Yolları (THY) yer alıyor. Yıldız, THY'nin bilet temini ve Türkiye'den gönderilecek yardım ürünlerinin taşınmasında sürekli destek verdiğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Türkiye'den ürün gönderip satış gelirlerini yardım amaçlı bağışlayan üretici ve firmalara, özellikle iki yıldır katkı sağlayan Denizli Sanayi Odası'na teşekkür etti; Denizli'nin tekstil ürünleri, havlu ve örtülerinin etkinliklerde ilgi gördüğü kaydedildi.

Derneğin yeni dönem başkanlığı, Emine Yıldız için hem onur hem de sorumluluk anlamına geliyor. Yıldız, dönemlerinin Ekim 2026 itibarıyla başladığını ve açılışının 4 Kasım Türk Evi'nde gerçekleştirildiğini belirtti. Yeni dönemde önceliğin kültürel ve insani yardım faaliyetlerini artırmak olduğunu, etkinlik sayısını ve uluslararası işbirliklerini genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca katılımcı ülke sayısının kuruluş yıllarından bu yana arttığı; başlangıçta yaklaşık 23 ülke varken geçen sene bu sayının 44 ülkeye yükseldiği vurgulandı.

Yeni dönemin ilk büyük yardım organizasyonu da ilan edildi: 2 Aralık 2026'da yine Türkevi'nde uluslararası bir yardım etkinliği düzenlenecek. Yıldız, herkesi bu etkinliğe davet ederek dayanışma ve kültürel paylaşıma çağırdı.

Resepsiyon, derneğin tarihsel birikimini gündemde tutarken aynı zamanda Türkiye'nin küresel platformlardaki sivil toplum işbirliklerine katkısını da görünür kıldı. Gönüllülük ve kültürel diplomasi ekseninde yürütülen çalışmalar, hem bağış toplama hem de toplumlar arası diyalog bakımından IHS'nin rolünü pekiştiriyor.

Not: Etkinlik ve destekçi bilgileri Emine Yıldız'ın resepsiyonda yaptığı açıklamalara dayanmaktadır.

NEW YORK TÜRKEVİ'NDE İSLAM MİRASI DERNEĞİ'NİN YENİ DÖNEM AÇILIŞ RESEPSİYONU DÜZENLENDİ.