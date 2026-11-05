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Ahlat'ta tarlalar patatesle dolu; hasat yağmura rağmen sürüyor

Ahlat'ta 30 bin dekar alanda başlayan yemeklik ve tohumluk patates hasadında 120 bin ton rekolte bekleniyor; üreticiler yağışlara rağmen ürünleri depolara yetiştirmeye çalışıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ahlat'ta tarlalar patatesle dolu; hasat yağmura rağmen sürüyor

Ahlat'ta hasat başladı, üreticiler depolara yetişmeye çalışıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yemeklik ve tohumluk patates hasadı başladı. İlçede bu yıl ekimi yapılan alanın büyüklüğü ve beklenen ürün miktarı, bölgeyi ülke genelinde önemli bir tedarik merkezi haline getiriyor. Üreticiler, hasadın tamamlanması ve ürünlerin depolara taşınması için yoğun tempoda çalışıyor.

rekolte ve ekim alanı:

Ahlat Ziraat Odası verilerine göre ilçede yaklaşık 30 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı ve bu alandan 120 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Oda Genel Sekreteri Hüseyin Demirden hasadın dağıtım ağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Yaklaşık olarak 30 bin dekar alandan 120 bin ton verim beklemekteyiz. Hasat ettiğimiz patatesleri çevre illere, yurt dışına ve zincir marketlere göndermekteyiz. Türkiye’nin hemen hemen her iline patates sevkiyatımız vardır. Yağışlardan dolayı bu yıl patates hasadımız biraz aksamakla birlikte yaklaşık 15 günlük bir işimiz kaldı. Yağışlardan dolayı bu sene bayağı bir çiftçimiz mağdur oldu".

çiftçilerin çalışması ve lojistik:

Hasat döneminde etkili olan aralıksız yağışlar, tarlalarda çamur oluşturdu ve mekanik hasat ile taşıma çalışmalarında aksamalara yol açtı. Bu nedenle üreticiler, şiddetli soğuklar ve daha fazla yağış öncesi ürünleri depolara taşımak için mesaiyi artırdı. Bölgede üretim yapan çiftçilerden İrfan Ak kendi deneyimini şöyle aktardı: "Bitlis’in Ahlat ilçesinde çiftçilik yapıyorum, patates üreticisiyim. Bu sene hasadın sonuna doğru geldik. Yağışlardan dolayı biraz işimiz uzadı. Verim olarak bu sene memnunuz. Ben 500 dönüm yer ektim, yaklaşık 2 bin 500 ton patates aldım. Şu an patateslerimiz depoda. Satışlarımıza birkaç gün içerisinde başlayacağız".

Hasadın tamamlanmasının ardından ürünlerin çoğunluğu çevre illere, zincir marketlere ve yurt dışına sevk edilecek. Yetkililer ve üreticiler, kalan hasat çalışmalarının planlandığı şekilde tamamlanması halinde bölgenin tedarik zincirindeki rolünün devam edeceğini belirtiyor.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE YEMEKLİK VE TOHUMLUK PATATES HASADI BAŞLADI.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE YEMEKLİK VE TOHUMLUK PATATES HASADI BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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