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Adıyaman-Kahta karayolunda kaza: kamyonla otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Adıyaman-Kahta karayolunda kamyonla otomobil çarpıştı; otomobil sürücüsü Fatih K. yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman-Kahta karayolunda kaza: kamyonla otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Adıyaman-Kahta karayolunda trafik kazası

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Arılı Köyü yakınlarında gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı.

kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, Haydar B. idaresindeki 20 APT 518 plakalı kamyon ile Fatih K. yönetimindeki 02 ACF 054 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta Karayolu Arılı Köyü yakınlarında çarpıştı.

müdahale ve soruşturma:

Kazada otomobil sürücüsü Fatih K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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