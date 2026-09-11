Adıyaman-Kahta karayolunda kaza: kamyonla otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Adıyaman-Kahta karayolunda trafik kazası

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Arılı Köyü yakınlarında gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı.

kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, Haydar B. idaresindeki 20 APT 518 plakalı kamyon ile Fatih K. yönetimindeki 02 ACF 054 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta Karayolu Arılı Köyü yakınlarında çarpıştı.

müdahale ve soruşturma:

Kazada otomobil sürücüsü Fatih K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.