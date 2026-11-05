Selendi'de jandarmadan ev baskını: 13 kilo 200 gram esrar ve 450 kenevir kökü ele geçirildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu dün bir ikamete operasyon düzenlendi.

operasyon ve ele geçirilenler

Adreste yapılan aramalarda toplam 13 kilo 200 gram kubar esrar ile 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konuldu.

şüpheli ve yasal süreç

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli K.Y. (44)'nin bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

OPERASYONDA 13 KİLO 200 GRAM KUBAR ESRAR VE 450 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ