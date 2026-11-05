Tarsus'ta üç gün sürecek festival dört kıtadan sanatçıları ve yöresel lezzetleri buluşturuyor

5. Uluslararası Tarsus Festivali hazırlıkları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile 'Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde' sloganıyla düzenlenen 5. Uluslararası Tarsus Festivali, 6-8 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikler kapsamında konserler, gastronomi gösterileri, söyleşiler, çocuk atölyeleri, dans gösterileri, sergiler ve sokak etkinlikleri yer alacak. Festivalde ayrıca dört kıtadan sanatçıların katılımı öne çıkıyor.

ilk gün:

Festivalin açılış korteji 6 Kasım Cuma saat 17.00'de Cetvel Köprüsü (Aznakay Parkı önü) itibarıyla başlayacak. Gün içinde TADEKA Binası'nda tiyatro ve drama atölyeleri, St. Paul Meydanı'nda kukla yapımı atölyesi düzenlenecek. Ardından MasterChef yarışmacılarından Şef Akın Kızıltaş gastronomi gösterisi sunacak. Yarenlik Alanı'nda ise Ukrayna, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu dans gösterileri gerçekleştirecek.

Tarsus Müzesi programında yazar Kürşat Başar 'Edebiyat Neye Yarar?' başlıklı söyleşide yer alacak. Kortejin ardından Yarenlik Alanı sahnesinde DJ Lider Çelik, KKTC Grup Retro ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası izleyicilerle buluşacak.

ikinci gün:

7 Kasım Cumartesi programı daha çok çocuklara ve gençlere yönelik atölye ve interaktif oyunlar içeriyor; Kültür Park'ta gün boyu etkinlikler sürecek ve saat 16.30'da 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu sahnelenecek. St. Paul Meydanı'nda MasterChef şefleri Barış Kaya ve Kıvanç Karadeniz gastronomi gösterileri gerçekleştirirken, Tarsus Müzesi'nde 'Bölgesel Bir Kültürel Gelecek Vizyonu ve Ütopyası Üzerine' adlı panel düzenlenecek.

Günün söyleşi ve dinletileri arasında Cansu Daloğlu'nun piyano eşliğinde gerçekleştireceği 'İz ve Müzik', Kubat Paşa Medresesi'nde Prof. Dr. Deniz Kaplan'ın 'Tarsus'tan Namrun'a' başlıklı konuşması ve Esin Erkoç'un yöresel yemekler üzerine sunumu yer alıyor. Akşam saat 19.00'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası konser verecek; Yarenlik Alanı'ndaki uluslararası dans gösterileri gün boyu devam edecek.

son gün:

Festivalin kapanış günü olan 8 Kasım Pazar programında St. Paul Meydanı'nda Şef Zafer Kayrak ve MasterChef Şef Esra Tokelli gastronomi gösterileri sunacak. Tarsus Müzesi'nde Ozan Sihay 'Üretken Yapay Zeka' konulu söyleşiyi gerçekleştirirken, Saniye Bencik Kangal ebeveynlere yönelik 'Ergenlik Kapıyı Çarpınca' başlıklı konuşmasını yapacak.

Kubat Paşa Medresesi'nde Ali Rıza Demir 'Kilikya Yolu' üzerine söyleşi düzenlerken, Öğretim Görevlisi Çiğdem Taştepe 'Tarsus'a Ait Yöresel Desenler' etkinliğinde bilgi verecek. Yarenlik Alanı'ndaki uluslararası dans gösterileri devam edecek ve Rus avangart ekibi de sahne alacak. Festival, KKTC Grup Retro'nun konseriyle sona erecek.

sergiler, pazarlar ve üretici stantları:

'Kasımda Tarsus başkadır' temasıyla kentin farklı noktalarında düzenlenecek sergiler TADEKA Binası, Çukurova Sanayi İşletmeleri Sergi Salonu, Misak-ı Milli Binası ve Tarsu AVM'de ziyaretçilere açık olacak; sulu boya, fotoğraf ve karma resim çalışmaları izlenebilecek. Kubat Paşa Meydanı'nda SlowFood Yeryüzü Pazarı, Kırkkaşık Bedesteni önünde Ekolojik Pazar ve Kaymakamlık karşısında Üretici Kadın Stantları kurulacak.

Festival boyunca geleneksel ve kaybolmaya yüz tutmuş Tarsus lezzetleri ile yöresel üretimler öne çıkacak; gastronomi gösterileri, üretici stantları ve pazarlar ziyaretçilere kent kültürünü doğrudan deneyimleme imkânı sunacak.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE 6-8 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK 5. ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ, 3 GÜN BOYUNCA KONSERLER, GASTRONOMİ GÖSTERİLERİ, SÖYLEŞİLER, SERGİLER VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.