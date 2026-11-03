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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde un fabrikasında iş kazası: çalışan yüksekten düştü

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki un fabrikasında, tıra malzeme yüklediği sırada dengesini kaybedip yüksekten düşen Abdurrahman T., hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde un fabrikasında iş kazası: çalışan yüksekten düştü

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir un fabrikasında malzeme tıra yüklenirken kaza meydana geldi. İddiaya göre, tıra malzeme yükleme işlemi sırasında çalışan Abdurrahman T. dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Yaralının durumu ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman T., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve iş güvenliği:

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Kazanın oluş şeklinin ve olası iş güvenliği ihlallerinin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE BULUNAN BİR UN FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ...

ADIYAMAN’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE BULUNAN BİR UN FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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