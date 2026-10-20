Eskişehir'de 3 bin 13 personele 2026 yılına özel yüzde 26 zam

toplu iş sözleşmesi imzalandı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) arasında Belediye-İş Sendikası temsilcileriyle varılan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli, Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Engin Ak ve Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ile çok sayıda belediye personeli katıldı.

sözleşmenin kapsamı ve mali dengesi:

Taraflar arasında uzlaşmayla imzalanan sözleşme, sosyal haklardaki iyileştirmeler eşliğinde çalışan maaşlarına yüzde 26 oranında artış getirdi. Anlaşma, toplam 3 bin 13 kişiyi kapsıyor ve 2026 Eskişehir Yılı teması doğrultusunda zam oranına vurgu yapılıyor. Sözleşme ile en düşük maaşın, yüzde 27 vergi dilimine göre 61.863 olarak belirlendiği belirtildi.

Sözleşmenin açıklamasında, maliyet ve bütçe dengelerinin gözetildiği; çalışanların ekonomik güvencelerinin güçlendirilmesine öncelik verildiği vurgulandı. Yapılan artışın hem aylık ücretleri hem de sosyal hakları kapsayacak şekilde düzenlendiği bildirildi.

tören ve tarafların değerlendirmesi:

İmza töreninde konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, sözleşme sürecinde belediye bütçesini ve çalışan emeğini birlikte gözetmeye özen gösterdiklerini belirterek, 'Büyükşehir Belediyemiz ve ESKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte 3 bin 13 kişiyi kapsayan bir sözleşme imzalıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki sözleşmelerimizde de emeğin değer gördüğü, siz değerli yol arkadaşlarımızın bütün çalışmalarının kıymet gördüğü sözleşmeler nasip olur.' ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Sendikası temsilcileri de sürecin karşılıklı müzakere ile yürütüldüğünü ve imzalanan metnin çalışanların haklarını güvence altına aldığını vurguladı. Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli, sürecin 'işçinin sesine kulak veren, emeğe değer veren ve yapıcı yaklaşımlarla' tamamlandığını söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli ise mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak tüm imkânların zorlandığını belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli tarafından imzalandı. Taraflar, sözleşmenin çalışanlar ve kent için hayırlı olmasını diledi.

Belediye yetkilileri sözleşmeyi, hem Eskişehir'in hizmet kalitesini koruyacak hem de emekçilerin refahını artıracak bir adım olarak değerlendirdi. Başkan Ünlüce törende çalışanlara teşekkür ederek, şehrin sokaklarından mahallelerine kadar emeğin izinin bulunduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.