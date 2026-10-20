Dolar 49,5420 -0,04%
Euro 55,6704 +0,15%
Bist 11.623,52 +1,69%
Altın Gram 6.591,69 -0,52%
EUR/USD 1,1227 +0,09%
Brent Petrol 111,27 +1,57%
--°

Eskişehir'de 3 bin 13 personele 2026 yılına özel yüzde 26 zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ ve Belediye-İş arasındaki toplu sözleşmeyle 3.013 çalışan için sosyal haklarla birlikte yüzde 26 zam sağlandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Eskişehir'de 3 bin 13 personele 2026 yılına özel yüzde 26 zam

toplu iş sözleşmesi imzalandı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) arasında Belediye-İş Sendikası temsilcileriyle varılan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli, Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Engin Ak ve Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ile çok sayıda belediye personeli katıldı.

sözleşmenin kapsamı ve mali dengesi:

Taraflar arasında uzlaşmayla imzalanan sözleşme, sosyal haklardaki iyileştirmeler eşliğinde çalışan maaşlarına yüzde 26 oranında artış getirdi. Anlaşma, toplam 3 bin 13 kişiyi kapsıyor ve 2026 Eskişehir Yılı teması doğrultusunda zam oranına vurgu yapılıyor. Sözleşme ile en düşük maaşın, yüzde 27 vergi dilimine göre 61.863 olarak belirlendiği belirtildi.

Sözleşmenin açıklamasında, maliyet ve bütçe dengelerinin gözetildiği; çalışanların ekonomik güvencelerinin güçlendirilmesine öncelik verildiği vurgulandı. Yapılan artışın hem aylık ücretleri hem de sosyal hakları kapsayacak şekilde düzenlendiği bildirildi.

tören ve tarafların değerlendirmesi:

İmza töreninde konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, sözleşme sürecinde belediye bütçesini ve çalışan emeğini birlikte gözetmeye özen gösterdiklerini belirterek, 'Büyükşehir Belediyemiz ve ESKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte 3 bin 13 kişiyi kapsayan bir sözleşme imzalıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki sözleşmelerimizde de emeğin değer gördüğü, siz değerli yol arkadaşlarımızın bütün çalışmalarının kıymet gördüğü sözleşmeler nasip olur.' ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Sendikası temsilcileri de sürecin karşılıklı müzakere ile yürütüldüğünü ve imzalanan metnin çalışanların haklarını güvence altına aldığını vurguladı. Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli, sürecin 'işçinin sesine kulak veren, emeğe değer veren ve yapıcı yaklaşımlarla' tamamlandığını söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli ise mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak tüm imkânların zorlandığını belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli tarafından imzalandı. Taraflar, sözleşmenin çalışanlar ve kent için hayırlı olmasını diledi.

Belediye yetkilileri sözleşmeyi, hem Eskişehir'in hizmet kalitesini koruyacak hem de emekçilerin refahını artıracak bir adım olarak değerlendirdi. Başkan Ünlüce törende çalışanlara teşekkür ederek, şehrin sokaklarından mahallelerine kadar emeğin izinin bulunduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ARASINDA TOPLU İŞ...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya Ovası'nda hasat yoğunluğu: Karapınar'da pancar, mısır ve siyah havuç öne ç...
images

Ayvalık'ta oy düğümü: beyaz, mavi ve sarı listeler 9 komitede yarışıyor
images

Hayrabolu'dan dünyaya açılan biçerdöver parça üreticisi
images

İHA muhabiri Kemal Diri'ye tüketici özel ödülü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

Bişkek görüşmesinde net duruş: KKTC haklarından vazgeçmeyecek

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi