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Adıyaman’a dostluk nişanı: Eskişehir parkı hizmete açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Adıyaman'da hayata geçirdiği 15 bin 200 metrekarelik Eskişehir Parkı, törenle Yeni Mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman’a dostluk nişanı: Eskişehir parkı hizmete açıldı

Eskişehir parkı Adıyamanlıların hizmetine sunuldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman'da yapımı tamamlanan 15 bin 200 metrekarelik Eskişehir Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni Mahalle'de konumlanan parkın açılışına iki kentin yetkilileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol ve açılış töreni:

Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener ile Eskişehir Adıyamanlılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Sait Göksu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tören, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başladı; ardından katılımcılara çiğ köfte ikramı yapıldı ve Harfane grubunun türküleri ile halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Parkın anlamı ve teknik bilgiler:

Parkın yapımı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilirken, alanın tahsisi Adıyaman Belediyesi tarafından sağlandı. Parkta vatandaşların dinlenebileceği oturma alanları ile çocuklara yönelik oyun ve kullanım bölümleri yer alıyor. Projeyle ilgili konuşan Başkan Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve emeği geçenlere teşekkür ederek, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirler arası dayanışmanın bu tür projelerle devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, parka ilişkin yaptığı değerlendirmede projenin 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından dayanışmayı simgeleyecek bir alan oluşturma amacıyla planlandığını belirtti. Ünlüce, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin yaklaşık 15 dönümlük bu alanı tahsis ettiğini ve parkın iki şehir arasındaki dostluğun kalıcı bir nişanı olmasını umduklarını söyledi. Konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve acıların paylaşılması mesajını yineledi.

Tören, Başkan Ünlüce'ye hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Açılışa katılan vatandaşlar parkta vakit geçirirken, proje yetkilileri yerel kullanımın ve sosyal yaşamın güçlendirilmesine katkı sağlayacak hizmetler için alanın önemine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ADIYAMAN’DA YAPIMI TAMAMLANAN 15 BİN 200 METREKARELİK...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ADIYAMAN’DA YAPIMI TAMAMLANAN 15 BİN 200 METREKARELİK ESKİŞEHİR PARKI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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