Diplomasi anahtar: gerilimlerin bölgesel ve küresel etkilerine karşı arabuluculuk

İSEDAK açılışında diplomasi ve arabuluculuk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul’da düzenlenen 42. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar Toplantısı açılış oturumunda konuştu. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üye ülke heyetleri ve ilgili uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Yılmaz, bölgesel gerilimlerin hem bölgesel hem de küresel refahı tehdit ettiğine dikkat çekerek diplomasi ve diyalog çağrısını yineledi.

Filistin, Gazze ve Suriye odaklı diplomasi:

Yılmaz, Filistin halkının Gazze başta olmak üzere yıllardır maruz kaldığı baskı ve kayıplara vurgu yaparak, uluslararası çabaların sürdürülmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirtti. İSEDAK olarak Kudüs Programı kapsamında tamamlanan 28 proje ile bu yıl uygulamaya alınan 10 yeni proje sayesinde çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Suriye bağlamında ise 8 Aralık Devrimiyle başlayan süreçte ülke birliği ve bütünlüğüne yönelik atılan adımlar memnuniyetle karşılandı; İSEDAK Suriye Programı çerçevesinde helal standartlar, ticaret, mesleki eğitim ile planlama ve strateji yönetimi alanlarında projelerin başlatıldığı, panelde elde edilen sonuçların paylaşıldığı aktarıldı.

Yemen, deniz güvenliği ve insani yardımlar:

Yılmaz, Husilerin sivillere ve sivil altyapılara yönelik saldırılarını hiçbir gerekçeyle kabul etmediklerini ve müttefik Suudi Arabistan'a verilen desteğin süreceğini ifade etti. Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüsefer serbestliğinin sağlanması amacıyla uluslararası ortaklarla yakın işbirliği devam edeceği belirtildi. Ayrıca Sudan'daki üç buçuk yıldır süren çatışmalardan doğan insani krize dikkat çekilerek, Türkiye'nin Sudan halkının acılarını hafifletmek için insani yardımlarını sürdüreceği vurgulandı.

Ticaret, kalkınma ve bölgesel işbirliği:

Yılmaz, ekonomik görünümle ilgili olarak 2026 büyüme tahmininin yüzde 3 düzeyinde olup geçmiş ortalamaların altında seyredebileceğini söyledi ve küresel ticaret hacminde benzer bir zayıflama beklendiğini aktardı. Enerji fiyatlarının ekonomilere getirdiği baskı, enerji güvenliğinin sağlanmasında kaynak ve güzergah çeşitlendirmesinin gerekliliğini yeniden ortaya koydu. Bu çerçevede Ticaret Müzakereleri Komitesi bünyesindeki çalışmaların kapsam genişletme ve etkin uygulama hedefi memnuniyetle karşılandı; tarife indirimlerinin ötesinde gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, dijital ticaretin desteklenmesi ve hizmetler ile yatırımların önünün açılması gerektiği ifade edildi.

Yılmaz, Tercihli Ticaret Sistemine henüz taraf olmayan ülkelere katılma çağrısı yaparken taraf ülkelerin uygulamadaki pürüzleri gidermeye aktif katkı sağlaması gerektiğini de vurguladı. İSEDAK bünyesindeki çalışma gruplarının önerilerinin hayata geçirilmesi için 31 projeye destek sağlandığı, programın 2013'ten bu yana desteklenen toplam proje sayısının ise 209 olduğunu belirtti. İSEDAK KOBİ Programına henüz dahil olmayan ülkelerin davet edilmesi ve Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu'nun bir an önce faaliyete geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak aile kurumuna verilen önem yeniden vurgulandı; zararlı akımlara karşı aile kurumunun korunması gerekliliği ile Sahel ülkelerinin terörle mücadelesine ve Kafkaslar ile Kuzey Afrika'daki işbirliklerine desteğin süreceği ifade edildi. Libya'da 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiği paylaşıldı.

Diplomasi ve diyalogun vazgeçilmez olduğu mesajıyla konuşmasını sona erdiren Yılmaz, müzakere yollarıyla çözüm arayışlarına üst düzey katkı sunma ve insani yardım taahhüdünü sürdürme kararlılığını yinelendi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 42. İTT İSEDAK BAKANLAR TOPLANTISI AÇILIŞ OTURUMUNDA KONUŞTU