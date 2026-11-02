Orta koridorun geleceği Palandöken’de tartışılacak uluslararası diplomasi sempozyumu

Sempozyumun amacı ve kapsamı:

Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezinin (EDAM) yürütücülüğünde ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu, 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde Erzurum'da yapılacak. Etkinlik, Orta Koridor'un dış politika, güvenlik ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı önemi çok yönlü şekilde tartışmayı amaçlıyor.

Toplantı, Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler ve araştırmacıları bir araya getirerek bölgesel iş birliği ve Türk diplomasisinin rolünü değerlendirecek. Sempozyumun paydaşları arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar yer alıyor.

Oturum konuları ve disiplinlerarası yaklaşım:

Oturumlarda Orta Koridor'un ticaret ve ulaşım boyutları, güzergâh üzerindeki ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler ile kültürel etkileşim ele alınacak. Ayrıca toplum, iletişim ve kimlik çalışmaları ile hukuk, kamu politikaları ve teknoloji alanındaki bildiriler, konuların farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirilmesine katkı sağlayacak.

Bilimsel programın ilk iki günü yüz yüze ve çevrim içi sunumlara ayrılmış durumda; katılımcılar bildirilerini her iki formatta da sunabilecek. Sempozyumun üçüncü günü ise katılımcılar için Erzurum'da planlanan kültürel gezi ile program zenginleştirilecek ve yerel bağlamın deneyimlenmesi sağlanacak.

ERZURUM DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİNİN (EDAM) YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI ORTA KORİDOR PALANDÖKEN DİPLOMASİ SEMPOZYUMU, 6-8 KASIM 2026 TARİHLERİNDE ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.