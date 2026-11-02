Antalya'da COP31 hazırlıkları: 7 ilçede uzaktan eğitim planı

COP31 hazırlıkları ve alan düzenlemeleri:

Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 ev sahipliği için kapsamlı hazırlıklarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ile Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından EXPO alanında yapılan sunumda, zirvenin altyapı, güvenlik ve kullanım planları basın mensuplarına tanıtıldı. Konferansın yapılacağı alanın toplam büyüklüğü 1 milyon 100 bin metrekare olarak açıklandı ve çalışmaların Mavi ve Yeşil Bölge ayrımı üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

Mavi ve Yeşil Bölge'nin işlevleri:

Mavi Bölge, Birleşmiş Milletler’in resmi müzakerelerine ayrıldı; alanın büyüklüğü 527 bin metrekare ve burası 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderleri Zirvesine ev sahipliği yapacak. Demiralp, şu ana kadar 85 devlet ve hükümet başkanının katılacağını bildirdiğini aktardı. Yeşil Bölge ise 582 bin metrekare alanda üniversiteler, girişimciler, gençler, sanatçılar ve sivil toplumun sergileyeceği uygulama ve projelere ayrıldı; burada yedi tematik merkezde iyi uygulamalar ve yenilikçi çözümler sunulacak.

Yeşil dönüşüm, kültür ve sürdürülebilirlik uygulamaları:

Yeşil Bölge kapsamında ele alınacak başlıklar arasında yeşil dönüşüm ve finansman, teknoloji ve inovasyon, enerji dönüşümü, kültür ve medeniyet, gençlik ve sıfır atık gibi temalar yer alıyor. Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde Sıfır Atık Müzesi, atölyeler ve Sıfır Atık Köyleri alanda tanıtılacak. Demiralp, organizasyonun her aşamasında ulaşım, atık yönetimi ve enerji kullanımına ilişkin sürdürülebilirlik uygulamalarının yer alacağını ve Sıfır Atık ile ISO sertifikasyon süreçlerinin zirve öncesinde tamamlandığını ifade etti.

Kültür-sanat programı COPArt kapsamında 70 yabancı ve 120 yerli sanatçının eserlerinden oluşan dört tematik sergi, senfonik konserler ve paneller düzenlenecek. Anadolu’nun zenginliği ile sürdürülebilir gastronomi uygulamalarının sergileneceği alanlarda, Gençlik ve Bilim Merkezi ile Çocuk Adası da yer alacak.

Eğitim, trafik ve güvenlik tedbirleri:

Vali Hulusi Şahin ise konferans süresince kentte uygulanacak idari ve hizmet düzenlemeleri konusunda bilgi verdi. Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucu 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya’daki beş merkez ilçe ile Serik ve Manavgat olmak üzere toplam 7 ilçede uzaktan eğitime geçilmesi yönünde hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Ayrıca çocukları ilk ve ortaöğretimde okuyan kadın kamu personeline yönelik idari izin düzenlemesi üzerinde çalışmaların devam ettiği ve birkaç gün içinde duyurulacağını ifade etti.

Güvenlik ve trafik tedbirlerinin İçişleri Bakanı talimatları doğrultusunda gözden geçirildiğini söyleyen Şahin, liderler zirvesi tarihlerinde uygulanacak trafik düzenlemeleri ve kısıtlamaların Antalya Valiliği’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulduğunu hatırlattı. Sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik ve trafik başta olmak üzere ilgili tüm kurumların hazırlıklarının tamamlandığı aktarıldı.

EXPO alanının zirve sonrası kullanımı:

EXPO alanının COP31 sonrası da Antalya'da kalacağı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından alana ilişkin planların açıklandığı belirtildi. Vali Şahin, alanın TGA bünyesinde festival, fuar, etkinlik ve kongre merkezi olarak değerlendirileceğini, bunun da Antalya’nın kış ve bahar turizmi açısından önemli bir kazanım sağlayacağını vurguladı. Demiralp ayrıca, organizasyonun yaklaşık 1 buçuk milyon ziyaretçi beklentisiyle planlandığını kaydetti.

Yetkililer, hem müzakere odaklı Mavi Bölge hem de uygulama ve halk etkileşimine açık Yeşil Bölge tasarımının, COP31’i yalnızca bir zirve olmaktan çıkarıp somut uygulama ve iş birliklerine dönüştürme hedefi taşıdığını belirtti. Organizasyon programı, güvenlik, ulaşım ve sürdürülebilirlik tedbirleri kapsamında son hazırlıklar hızla tamamlanıyor.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, COP31 KAPSAMINDA 11-12 KASIM TARİHLERİNDE KENTİN 7 İLÇESİNDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMESİ İÇİN HAZIRLIKLARIN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI. ŞAHİN, ÇOCUKLARI İLK VE ORTAÖĞRETİMDE OKUYAN KADIN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN VERİLMESİ KONUSUNDA DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ.