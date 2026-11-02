Düzce'de uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir çalışma yürütüldü. Operasyon 1 Kasım'da gerçekleştirildi.

operasyon kapsamı:

İlk arama bir araçta yapıldı; burada 6 parça halinde 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun devamında Cumayeri ilçesindeki bir ikamet ile Düzce merkez Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde de aramalar yapıldı. Bu noktalarda ayrıca 1,15 gram ve 5 gram metamfetamin, hassas terazi, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 20 fişek bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan R.F. (31) ve C.E. (27) hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan E.F. (39) ve H.B. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.F. ve H.B., adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten birimler çalışmalarına devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER