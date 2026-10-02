Adıyaman'da aile içi tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman'ın Yavuz Selim Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki dört katlı bir binada, kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.E.S., kardeşi M.M.S.'yi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sol bacağından yaralanan M.M.S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheli M.E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN'DA KARDEŞLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI.