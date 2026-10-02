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Adıyaman'da aile içi tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi'ndeki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; M.M.S. sol bacağından yaralandı, saldırgan M.E.S. ise kaçtı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da aile içi tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Adıyaman'da aile içi tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman'ın Yavuz Selim Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki dört katlı bir binada, kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.E.S., kardeşi M.M.S.'yi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sol bacağından yaralanan M.M.S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheli M.E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN&#039;DA KARDEŞLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ...

ADIYAMAN'DA KARDEŞLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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