Erdoğan: iki kıtada ayrı düşsek de kalben yakınlığımız sürüyor

resmi akşam yemeğinde konuşma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un davetiyle katıldıkları Seul’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki resmi akşam yemeğinde konuştu. Erdoğan, 8 yıl aradan sonra Kore Cumhuriyeti’ni yeniden ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Konuşmasında iki ülkenin coğrafi uzaklığına atıfta bulunan Erdoğan, "Asya’nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz" sözüyle ilişkilerin ruhuna vurgu yaptı ve "Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz" ifadesini kullandı.

ortak tarih ve atasözü:

Erdoğan, Koreli bir atasözünü aktarmayı da ihmal etmedi: "Elbiselerinizin uçları hafifçe dahi birbirlerine değse bu kaderdir." Bu sözü, iki ülke arasındaki tesadüfi karşılaşmaların ötesinde paylaşılan bir kader anlayışının simgesi olarak sundu. Ayrıca, "Bundan 76 yıl önce bu toprakların bağımsızlığı için kader bizleri bir araya getirdi" diyerek tarihî bağların günümüze uzanan etkisine dikkat çekti ve Kore halkının Türkleri adlandırdığı biçimi anımsatarak iki toplumun birbirini "kan kardeşleri" diye gördüğünü belirtti.

Erdoğan, iki ülkenin bin yılı aşkın süredir temas halinde olan kadim halklar olduğuna işaret ederek bu ortak geçmişin, vatandaşların müreffeh geleceğine ve dünyada barışın tesisine katkı sağlayacak yeni ufuklara taşınmasının hedeflendiğini vurguladı.

görüşmelerin sonuçları ve selam:

Görüşmelerin kapsamına da değinen Cumhurbaşkanı, Güney Kore Devlet Başkanı ile yapılan görüşmelerin kendisine büyük ümit verdiğini söyledi. Erdoğan, ev sahibi heyete bir kez daha teşekkür ederek, "Sayın Devlet Başkanı ve muhterem refikalarına bizleri kendi evimizde hissettiren misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Türkiye’den gelenlere ve Kore halkına selam göndererek tamamlayan Erdoğan, "Bu vesileyle Türkiye’deki 80 milyon kardeşleri adına dost ve müttefik Kore halkını en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum" dedi ve iki ülke ilişkilerinde yeni iş birliği imkânlarına işaret ederek akşam yemeğini sonlandırdı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SEUL’DE ONURUNA VERİLEN RESMİ AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMADA, "ASYA'NIN İKİ UCUNDA BİRBİRLERİNDEN UZAK AMA KALBEN YAKIN İKİ MİLLETİZ. EĞER KADER İNSANLARI BULUŞTURACAKSA, MESAFELERİN ENGEL OLAMAYACAĞINA EN GÜZEL ÖRNEĞİZ" DEDİ.