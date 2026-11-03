Erzincan'da COP31 ruhuyla öğrenciler çevre bilgilerini sınadı

Erzincan'da COP31 kapsamında düzenlenen yarışma:

Erzincan'da ortaöğretim öğrencilerinin çevre ve iklim konularındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması, COP31 çerçevesinde düzenlendi. Yarışmaya kentteki 10 okul katıldı ve öğrencilere doğa koruma ve sürdürülebilirlik alanlarındaki bilgilerini ölçme fırsatı sunuldu.

Yarışma içeriği ve formatı:

Yarışma; tabiatın ve yaşanabilir çevrenin korunması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji, su, atık yönetimi ve iklim politikaları konularını kapsadı. Organizasyon iki etap halinde yapıldı ve başarılara göre il finali düzenlenerek derece belirlendi.

Dereceler ve tebrikler:

Yarışmada Ulalar Anadolu Lisesi il birincisi oldu. Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ERZİNCAN'DA, ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE VE İKLİM KONULARINDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA "TABİAT VE YAŞANABİLİR ÇEVRE BİLGİ YARIŞMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ