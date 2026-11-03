Dolar 49,9940 +0,04%
Euro 55,9195 -0,01%
Bist 11.010,47 +0,45%
Altın Gram 6.309,95 -1,11%
EUR/USD 1,1181 -0,09%
Brent Petrol 105,03 +0,25%
--°

Erzincan'da COP31 ruhuyla öğrenciler çevre bilgilerini sınadı

Erzincan'da COP31 kapsamında düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'na 10 okul katıldı; Ulalar Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzincan'da COP31 ruhuyla öğrenciler çevre bilgilerini sınadı

Erzincan'da COP31 kapsamında düzenlenen yarışma:

Erzincan'da ortaöğretim öğrencilerinin çevre ve iklim konularındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması, COP31 çerçevesinde düzenlendi. Yarışmaya kentteki 10 okul katıldı ve öğrencilere doğa koruma ve sürdürülebilirlik alanlarındaki bilgilerini ölçme fırsatı sunuldu.

Yarışma içeriği ve formatı:

Yarışma; tabiatın ve yaşanabilir çevrenin korunması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji, su, atık yönetimi ve iklim politikaları konularını kapsadı. Organizasyon iki etap halinde yapıldı ve başarılara göre il finali düzenlenerek derece belirlendi.

Dereceler ve tebrikler:

Yarışmada Ulalar Anadolu Lisesi il birincisi oldu. Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ERZİNCAN&#039;DA, ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE VE İKLİM KONULARINDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIK...

ERZİNCAN'DA, ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE VE İKLİM KONULARINDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA "TABİAT VE YAŞANABİLİR ÇEVRE BİLGİ YARIŞMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

BEUN ve İŞKUR'dan 1.860 öğrenciye iş ve kariyer desteği
images

Niğde'de projelerle 1.557 kişiye bağımlılık ve önleme eğitimi
images

Kastamonu öğrencileri GastroAntalya'da 13 altın 11 gümüş kazandı
images

Okul bahçesinde hareketlendi: Yeşilyurt'tan öğrenciler için spor atölyesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Safran zamanı: Çatalzeytin'in Samancı köyünde hasat başladı

Sinop'ta 812. fetih yıldönümünde Alaaddin Camii'nde mevlit programı

Samsunlu ürolog prof. dr. Kadir Önem'e Türk Üroloji Derneği'nden bilim ve inovasyon ödülü

Kastamonu öğrencileri GastroAntalya'da 13 altın 11 gümüş kazandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı