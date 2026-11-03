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Takip kavgaya dönüştü: Iğdır çevre yolunda silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Iğdır çevre yolunda takip eden araçtan açılan ateş sonucu sürücü ağır yaralandı; olayda toplam 4 kişi yaralanarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:07

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Takip kavgaya dönüştü: Iğdır çevre yolunda silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Söğütlü Mahallesi çevre yolunda seyir halindeki bir araç, arkasından gelen başka bir araç tarafından takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından arkadaki araçtan öndeki araca silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu öndeki aracın sürücüsü başından vurularak ağır şekilde yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç refüje çıktı. Olayda, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmada, silahlı saldırının daha önceden yaşanan bir husumetten mi yoksa trafikte yaşanan bir tartışmadan mı kaynaklandığının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınması süreci devam ediyor; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.

IĞDIR&#039;DA ÇEVRE YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TAKİP EDİLEN BAŞKA BİR ARAÇTAN SİLAHLA ATEŞ...

IĞDIR'DA ÇEVRE YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TAKİP EDİLEN BAŞKA BİR ARAÇTAN SİLAHLA ATEŞ AÇILMASI SONUCU BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI. OLAYDA TOPLAM 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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