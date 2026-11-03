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Mudanya'da halk eğitim merkezinde sıva kazası: iki kadın hafif yaralandı

Mudanya Halk Eğitim Merkezi’nin ikinci katında tavandan sıva parçalarının düşmesi sonucu iki kadın hafif yaralandı; yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya'da halk eğitim merkezinde sıva kazası: iki kadın hafif yaralandı

olayın meydana gelişi:

Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin ikinci katında, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan binada tavandan sıva parçaları düştü. O sırada binada bulunan iki kadın, düşen parçaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayın henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştiği bildirildi.

müdahale ve taşınma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi.

MUDANYA İLÇESİNDE BULUNAN HALK EĞİTİM MERKEZİ’NDE TAVAN SIVASININ DÖKÜLMESİ SONUCU 2 KADIN HAFİF...

MUDANYA İLÇESİNDE BULUNAN HALK EĞİTİM MERKEZİ’NDE TAVAN SIVASININ DÖKÜLMESİ SONUCU 2 KADIN HAFİF YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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