Mudanya'da halk eğitim merkezinde sıva kazası: iki kadın hafif yaralandı

olayın meydana gelişi:

Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin ikinci katında, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan binada tavandan sıva parçaları düştü. O sırada binada bulunan iki kadın, düşen parçaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayın henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştiği bildirildi.

müdahale ve taşınma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi.

MUDANYA İLÇESİNDE BULUNAN HALK EĞİTİM MERKEZİ’NDE TAVAN SIVASININ DÖKÜLMESİ SONUCU 2 KADIN HAFİF YARALANDI.