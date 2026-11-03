İtfaiye ekipleri Altınova'da sıkışan sürücüyü kurtardı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Mezarbaşı Sokakta tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan aracın plakası 10 AAF 218 olarak tespit edildi. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri sevk etti.

Kurtarma çalışması:

Olay yerine ulaşan Altınova İtfaiye İstasyonu ekipleri, araç içinde sıkışmış durumda bulunan A.U. isimli vatandaşı buldu. İtfaiye personelinin müdahalesiyle A.U. bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan bilgi paylaşımına göre A.U. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde A.U.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazanın meydana geliş nedeni hakkında ise yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN BİR KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.