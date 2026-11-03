Erzincan zabıtasından unlu mamul denetiminde üç işletmeye ceza

Erzincan'da unlu mamul denetimleri

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren unlu mamul üretim işletmelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerin hedefi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek olarak açıklandı.

denetim bulguları:

Denetimler sırasında gramaj eksikliği tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı. Toplamda kontrol edilen işletme sayısı 105 olarak kaydedildi.

el konulan ürünlerin akıbeti:

Denetimler sırasında el konulan simit ve poğaçalar, belediye yetkilileri tarafından sevgi evlerine gönderildi.

kontrollerin sürdürülmesi:

Belediye yetkilileri, gıda güvenilirliğine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

ERZİNCAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, KENT GENELİNDE UNLU MAMUL ÜRETİMİ YAPAN 105 İŞ YERİ DENETLENDİ. GRAMAJ EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLEN 3 İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI