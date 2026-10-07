Dolar 49,1672 -0,02%
Euro 55,0419 -0,55%
Bist 12.088,63 -2,31%
Altın Gram 6.550,20 -1,04%
EUR/USD 1,1186 -0,68%
Brent Petrol 101,82 +1,23%
--°

Adıyaman’da aranan şahıslara yönelik haftalık operasyonda 71 gözaltı, 18 tutuklama

Adıyaman’da bir haftada operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı; 18 tutuklandı, 21,22 g uyuşturucu ve 2.297 sentetik hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman’da aranan şahıslara yönelik haftalık operasyonda 71 gözaltı, 18 tutuklama

adıyaman'da bir haftalık çalışmaların özeti

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde birçok adrese ve şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 71 aranan şahısın yakalandığı operasyonda, soruşturmalar kapsamında farklı suçlardan haklarında işlem yapılanlar adli makamlara sevk edildi.

aranan şahıslara yönelik operasyonlar:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 14 kişi hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 71 şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, arama ve yakalama faaliyetlerinin istihbarat ve uygulama birlikteliğiyle sürdüğünü belirtti.

uyuşturucuya ilişkin çalışmalar ve ele geçenler:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ise 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem yapılan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 21,22 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 2 bin 297 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yetkililer, devam eden soruşturmalar ve denetimlerin aralıksız süreceğini, kent genelinde suç ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında benzer faaliyetlerin kararlılıkla yürütüleceğini kaydetti.

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA...

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN TOPLAM 71 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 18’İ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti
images

Esenyurt'ta lisede çıkan tartışma bıçaklı yaralamaya dönüştü
images

Interpol listesinde yer alan şüpheli Fatih'te eşiyle yakalandı
images

Çorlu'da kavşakta çarpışan ticari taksi takla atarken görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir'de sürdürülebilir avcılık için sıkı denetim

Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti

Eğil'den yeni öğrencilere bir yıllık burs desteği

İncirliova okullar kampüsünde altyapı ve çevre düzenlemesi için adım atıldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi