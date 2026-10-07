Adıyaman’da aranan şahıslara yönelik haftalık operasyonda 71 gözaltı, 18 tutuklama

adıyaman'da bir haftalık çalışmaların özeti

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde birçok adrese ve şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 71 aranan şahısın yakalandığı operasyonda, soruşturmalar kapsamında farklı suçlardan haklarında işlem yapılanlar adli makamlara sevk edildi.

aranan şahıslara yönelik operasyonlar:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 14 kişi hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 71 şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 18 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, arama ve yakalama faaliyetlerinin istihbarat ve uygulama birlikteliğiyle sürdüğünü belirtti.

uyuşturucuya ilişkin çalışmalar ve ele geçenler:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ise 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem yapılan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 21,22 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 2 bin 297 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yetkililer, devam eden soruşturmalar ve denetimlerin aralıksız süreceğini, kent genelinde suç ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında benzer faaliyetlerin kararlılıkla yürütüleceğini kaydetti.

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN TOPLAM 71 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 18’İ TUTUKLANDI.