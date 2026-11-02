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Bursa Uludağ Üniversitesi TÜBİTAK 1001'de başarılı akademisyenleri ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi, TÜBİTAK 1001'de başarılı akademisyenleri Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen tebrik yemeğinde kutladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa Uludağ Üniversitesi TÜBİTAK 1001'de başarılı akademisyenleri ağırladı

etkinlik ve katılımcılar:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bilimsel çalışmalara katkı veren akademisyenlerin motivasyonunu artırmayı amaçlayan programlar kapsamında, TÜBİTAK 1001 projelerinde başarı gösteren öğretim üyelerini bir araya getirdi. BUÜ Yönetimi ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen tebrik yemeğine projeleriyle desteklenmeye hak kazanan Prof. Dr. Abdülbaki Bilgiç, Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Doç. Dr. Seçil Aksoy, Prof. Dr. Ferda Arı, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, Arş. Gör. Ceren Oy, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Özer, Doç. Dr. Metin Bilgin ve Prof. Dr. Murat Kankal ile proje ekipleri katıldı. Konuklar, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu tarafından kabul edildi.

törende vurgulanan öncelikler:

Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu törende yaptığı konuşmada, üniversitenin araştırma kapasitesinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Kırıştıoğlu, nitelikli araştırma projelerinin teşvik edilmesinin ve ulusal araştırma fonlarından yararlanma potansiyelinin artırılmasının kurum için öncelikli hedefler olduğuna işaret ederek, bu tür organizasyonların aynı zamanda disiplinler arası iş birliği kültürünü güçlendireceğini belirtti.

araştırma ekosistemine yönelik destekler:

BUÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Ferda Arı ise ofisin görevinin; araştırmacıların ulusal ve uluslararası fon programlarına katılımını desteklemek, proje geliştirme süreçlerine katkı sunmak ve üniversitenin araştırma ekosistemini güçlendirmek olduğunu hatırlattı. Arı, bu amaçla yürütülen çalışmaların ve destek mekanizmalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Etkinlik sırasında akademisyenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için fırsatlar doğdu; karşılıklı fikir alışverişi yapıldı ve başarılı projelere imza atan katılımcılara hediyeler takdim edildi. Program, törenin ardından sona erdi.

BAŞARILI AKADEMİSYENLERE HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

BAŞARILI AKADEMİSYENLERE HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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